Sulle note heavy and blues di “Insanity”, l’EP d’esordio dei BrutusVox Project

Rilasciato lo scorso 6 Aprile per Volcano Records,“Insanity”, è l’EP che segna l’esordio della band hard rock torinese BrutusVox Project, trio che conta fra i suoi membri Claudio Caroli (lead singer),

Davide Valmachino (basso) e Matteo Giacometti (batteria).

Per essere un’opera prima “Insanity” è sicuramente un tentativo ben riuscito e affatto trascurabile. Dalla scalmanata open track “Devil take me” a “Heavy Blues” che chiude il cerchio, emerge la forte sinergia di un lavoro pronto a raccogliere fecondamente le esperienze musicali dei suoi rispettivi membri. Quello che ne esce fuori è un heavy blues godereccio, nervoso e strafottente che non ha paura di confrontarsi con le sfide dell’hard rock più tradizionale.

Con questo nuovo EP il trio torinese ci consegna un lavoro di buona fattura, che vanta brani strutturati, ben arrangiati, pieni di passaggi obbligati, melodici, e talvolta stranianti per le improvvise variazioni. Brani che dell’hardrock più puro e grezzo (“Devil take me”, “Insanity”) virano verso rotte decisamente più heavy and bluesy dal retrogusto quasi southern (“There are many”, “I’m a Rock and Roll man”, “Heavy Blues”) che riscaldano l’atmosfera, facendo sicuramente la gioia dei fan del rock blues più canonico e ortodosso.

Vi lasciamo in chiusura la tracklist completa di Insanity, disponibile nei migliori negozi digitali:

1. Devil Take Me; 2. Insanity; 3. There are Many; 4. I’m a Rock and Roll Man; 5. Heavy Blues

Pubblicata il 07/06/2018