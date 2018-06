Suits and Daggers e il nuovo album Frozen Planet

Suits and Daggers è una band di Victory Metal proveniente da Saginaw, Michigan fondata da Andy Martin. La musica dei Suits and Daggers è una miscela di generi metal forgiati in un unico progetto, il loro sound va da tonalità minori, allo scream, alle armonie vocali potenti e pulite a pesanti ma gradevoli breakdowns, il tutto completato con testi progressive.

Il progetto Suits and Daggers è nato nel 2015 grazie a Andy Martin con la speranza di poter realizzare i suoi sogni e diffondere un messaggio di vita positivo mentre era in viaggio con i suoi migliori amici Jerry Loyselle, bassista cori, e Noah Barber il secondo chitarrista.

Più tardi, dopo che la band iniziò a riprendere fiato, questi 3 migliori amici avevano disperatamente bisogno di un batterista stabile e Jeff Douglas rispose alla chiamata. Come vecchio amico di Andy, Jeff si unì agli Suits and Daggers e completò la formazione.

Nel 2018 il quartetto ha pubblicato anche un disco dal titolo Frozen Planet. L’album è basato sul voler diffondere dei messaggi con una morale positiva, se qualcuno ha bisogno, la loro musica risponde. Vogliono spronarti a seguire i tuoi sogni, a non mollare e ad essere sempre la persona migliore che tu possa diventare. Il disco Frozen Planet è disponibile sui migliori digital stores musicali.

Pubblicata il 28/06/2018