Sudamericana, l’esotico a km zero nel nuovo singolo di Brusco

“Sudamericana” è il titolo del nuovo singolo e video di Brusco. Il cantante romano, torna con nuove canzoni, video e collaborazioni che faranno parte di un album di prossima pubblicazione caratterizzato da sonorità dancehall, Hip-Hop, afrobeat e latino americane.

Sono proprio queste ultime ad accompagnare Brusco in giro per una città che con la primavera scopre di essere “Sudamericana”, per via del clima, ma soprattutto grazie ai colori, ai balli e ai sapori tipici delle numerosissime comunità latino americane presenti nelle capitali europee.

“Purtroppo non ho le ali sennò farei altri piani, tocco mondi lontani con le mie mani nelle tue mani” con queste parole Brusco ci racconta il suo viaggio più “low cost” per il Sudamerica, quello che si fa con la metropolitana e con la fantasia, dura un pomeriggio ed é alla portata di tutti. Condizione indispensabile per questo viaggio: immaginazione e apertura verso questa cultura esotica e affascinante.

Nel testo, infatti, elementi tipicamente sudamericani fanno da cornice a una “cartolina di vita romana”, in cui ad esempio Villa Pamphili, un noto parco e punto di ritrovo delle comunità latino americane a Roma, si trasforma in Macondo.

Sul latina riddim, realizzato dai produttori GuIRIE e Aidenjah, beat, steel pan e fiati si mescolano con i ritmi in levare tipici della musica caraibica trovando un equilibrio melodico e ritmico nella solarità che pervade tutto il brano.

Nel videoclip realizzato da Matteo Montagna, spazi aperti, colori e luminosità sottolineano l’atmosfera del brano. Oltre allo stesso Brusco, i protagonisti delle riprese sono la ballerina Frida Pedroso e una coppia di bambini della Scuola di ballo Universal Latinos che ballano la tipica danza colombiana cumbia indossando gli abiti tradizionali del proprio paese d’origine. Sullo sfondo spiccano i suggestivi scorci di Roma.

Il singolo “Sudamericana” farà parte del nuovo album di Brusco di prossima pubblicazione e sarà il primo di una serie di singoli che usciranno durante la primavera e l’estate 2019.

Brusco sarà in tour accompagnato dalla backing band Roots in the Sky e dal team Moka Mobay, a partire dal 26 aprile a Udine per oltre quaranta date tra club, festival e piazze italiane.

https://www.youtube.com/watch?v=m8eX5-s5R30

Pubblicata il 03/04/2019