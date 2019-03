SUBSONICA (18 luglio) e SALMO (26 luglio) al NOISY NAPLES FEST, Arena Flegrea di Napoli

SUBSONICA (18 LUGLIO) E SALMO (26 LUGLIO)

IN CONCERTO ALL’ARENA FLEGREA PER IL NOISY NAPLES FEST

www.noisynaples.com

INFO: tel. 081.562.80.40 – info@etes.it

Dopo i concerti già confermati per la prossima estate di Skunk Anansie (9 luglio) e Ludovico Einaudi (27 luglio), si arricchisce di due nuovi ospiti il cartellone della prossima estate del Noisy Naples Fest. Sono, infatti, attesi a luglio due tra gli artisti italiani più seguiti e acclamati del momento: SUBSONICA e SALMO.

Il gruppo torinese, reduce dal successo del tour europeo di dicembre e da quello nei palasport italiani, accompagnati da una scenografia mai vista prima in Italia (cinque piattaforme in movimento a simboleggiare le anime di una vera band), non accenna a fermarsi e annuncia adesso una serie di serie di speciali date estive nei più importanti festival del Paese. Giovedì 18 luglio alle ore 21 i Subsonica si esibiranno all’Arena Flegrea di Napoli con il loro nuovo show che segue la pubblicazione dell’ultimo lavoro discografico, “8” (uscito lo scorso ottobre per Sony Music). Un album, l’ottavo in studio, che segna il gran ritorno di Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista) e Vicio (bassista). Intanto, è online il videoclip de “L’incubo”, il nuovo singolo che coinvolge il rapper torinese Willie Peyote e segue i precedenti, “Bottiglie rotte” e “Respirare”.

I biglietti per assistere al concerto dei Subsonica saranno messi in vendita dalle ore 10 di mercoledì 13 marzo su TicketOne e da sabato 16 marzo alle ore 10 sul circuito Etes e nelle principali rivendite regionali, al costo di 25 euro (più prevendita) per la cavea bassa e 20 euro (più prevendita) per la cavea alta.

Venerdì 26 luglio alle ore 21, invece, l’Arena Flegrea ospita il concerto di Salmo che porta in scena il “Playlist Summer Tour”, dopo il sold out completo della tournee precedente. Con un sound potente e performance impeccabili, Salmo (al secolo Maurizio Pisciottu) pionieristico artista sardo ormai di stanza a Milano – dove vive e lavora insieme alla sua crew in una factory warholiana animata da rappers, produttori, grafici e videomakers – continua a collezionare grandi risultati. Dopo aver infranto tutti i record su Spotify sia con il singolo “90 MIN” sia con l’album “Playlist” in testa alle classifiche FIMI-GfK, è anche il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale e ad avere un canale dedicato sul celebre sito hard “Pornhub” dove, con un’operazione di marketing fuori dagli schemi, ha lanciato l’ultimo album, “Playlist” già certificato doppio disco di platino.

I biglietti per assistere al concerto di Salmo saranno messi in vendita dalle ore 11 di giovedì 14 marzo su TicketOne e da domenica 17 marzo alle ore 11 sul circuito Etes e nelle principali rivendite regionali, al costo di 43,50 euro (più prevendita) per la cavea bassa centrale numerata; 39,15 euro (più prevendita) per la cavea bassa laterale numerata e 30 euro (più prevendita) per la panoramica.

Pubblicata il 14/03/2019