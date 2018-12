StreetLore: un nuovo accattivante progetto Rock Melodico

Art Of Melody Music & Burning Minds Music Group sono entusiasti di annunciare l’accordo discografico con StreetLore, un nuovo interessante progetto di rock melodico con base in Italia. Dopo aver passato alcuni anni suonando in band a livello locale nel nord dell’Italia, il tastierista Lorenzo “Lorerock” Nava ha deciso di approcciare il suo amico di lunga data, A&R di Burning Minds Music Group e produttore Pierpaolo “Zorro” Monti (Raintimes, Shining Line, Room Experience, I.F.O.R., Charming Grace), con l’intento di proporgli una serie di materiale inedito da lui composto nel corso degli anni. Entusiasta da quanto ascoltato, Zorro ha subito offerto il suo supporto per sviluppare un album intero di puro rock melodico. Un altro degli artisti di Art Of Melody Music, Alessandro Broggi (Airbound) è stato successivamente coinvolto da Zorro come co-produttore, con l’intento di dirigere in maniera professionale Lorenzo nell’arrangiamento e nella registrazione delle parti di tastiere.

Per assicurare all’album una qualità in grado di non sfigurare nei confronti delle migliori uscite del genere degli ultimi anni, era necessario coinvolgere una line-up di abili musicisti, oltre ovviamente ad un cantante di notevole caratura internazionale. Matteo Serra (Room Experience, Charming Grace, Sovversivo), Angelo Sasso (Airbound) e Luca Ferraresi (ex-Perfect View) sono stati ingaggiati rispettivamente alla chitarra, basso e batteria, mentre numerosi cantanti di grande livello sono stati discussi al fine di essere contattati, inclusi alcuni tra i più apprezzati frontmen del genere provenienti dalla nostra penisola. I primi nomi confermati sono Terry Brock (Strangeways, Slamer, The Sign), Ulrick Lönnqvist (Code Red), Dion Bayman, Davide “Dave Rox” Barbieri (Wheels Of Fire, Charming Grace, Raintimes), Eric Concas (Soul Seller), Stefano Lionetti (Lionville), Davide Gilardino (Mindfeels, Michael Kratz), Tomás Borgogna (Airbound, Borgogna) e Marcello Spera (Alchemy). A questa importante lista di grandi voci si aggiunge inoltre un nuovissimo nome dalle notevoli potenzialità canore, ancora però sconosciuto agli amanti della scena rock melodica: la talentuosa Maryan.

StreetLore è destinato ad essere una intrigante esperienza per tutti i fan della scena AOR e rock melodica, grazie anche al brillante contributo nel songwriting da parte di apprezzati compositori del genere quali Ulrick Lönnqvist (Code Red), Hal Marabel (Bad Habit), Dion Bayman, Dave Zublena (Soul Seller, I.F.O.R.) e Alessandro Broggi (Airbound), oltre al talentuoso scrittore britannico Peter Darley, il quale offre la propria esperienza per la stesura dei testi dell’album. Le grafiche del CD sono invece già in via di sviluppo da parte di Aeglos Art (Airbound, Wheels Of Fire, Raintimes, Michael Kratz, Firmo). Maggiori informazioni riguardo a tracklist, data di uscita, lista completa degli ospiti e cover artwork ufficiale seguiranno nei prossimi mesi.

29/11/2018