“Stelle Cadenti”, il singolo del giovane rapper Siñor Sì

Riccardo Barbieri, in arte Siñor Sì, classe 1998, inizia a studiare chitarra classica a 10 anni e successivamente anche canto. Nel 2017 pubblica il suo primo singolo “Ali di pietra”, e successivamente altri due singoli, “Non è la Trap” e “L’estate della luna piena”.

Nel 2019 firma per l‘etichetta discografica TRB rec con cui pubblica il suo nuovo singolo ”Stelle Cadenti“. La sua musica è un mix di Pop e Rap che arriva all’orecchio di un pubblico sempre più vasto.

“Stelle Cadenti”, il nuovo singolo di Siñor Sì, prende vita dal desiderio del giovane artista di raccontare il suo mondo interiore; di dare voce alle sue emozioni più profonde e contrastanti.

Un brano che parla della vita, del destino e dei sogni. Di tutte “quelle stelle troppo forti per poter brillare“; quelle persone che nella società ci stanno strette, che brillano e sidistinguono, ma che poi troppo spesso si spengono, mettendo da parte speranze ed obiettivi, nel nome di una società che toglie l’ossigeno.

“Stelle Cadenti” racconta la difficoltà esistenziale dell’essere frenati dalla società, ma allo stesso tempo incita quelle stelle brillanti a non spegnersi, a non smettere mai di credere in se stessi e nei propri sogni, perché “nasce un sogno da ogni speranza ferita”.

ASCOLTA STELLE CADENTI SU SPOTIFY!

Pubblicata il 25/06/2019