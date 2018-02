Star Rider è il nuovo singolo dei Love Machine

Star Rider è il nuovissimo singolo accompagnato da lyric video dei leggendari Love Machine che anticipa uno dei dischi più attesi del 2018, Universe Of Minds già annunciato dall’etichetta Volcano Records in uscita in Europa, Nord e Sud America, Australia e Giappone il prossimo 2 febbraio 2018.

Il nuovo brano delle leggende dell’heavy metal italico, oltre trent’anni di carriera e live e tour al fianco di Saxon, Wasp e Gotthard, con il suo sound massiccio e diretto rispecchia il codice stilistico di quest’ultimo lavoro dei Love Machine dove l’heavy rock più classico si fonde con l’innato gusto di questi navigati rockers per le aperture melodiche e la capacità di produrre ritornelli indimenticabili.

Ecco il link al nuovo video dei Love Machine, Star Rider

https://www.youtube.com/watch?v=otzFF-Mupgw

Per maggiori informazioni

www.facebook.com/volcanopromotion

www.facebook.com/LoveMachineIt

Pubblicata il 04/02/2018