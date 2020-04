Speed Stroke: firmano per Street Symphonies Records

Street Symphonies Records e Burning Minds Music Group sono liete di annunciare la firma di un contratto con l’Hard Rock ‘n’ Roll band Speed Stroke per la pubblicazione del nuovo album “Scene Of The Crime”.

Fondati a Imola (BO) nel 2010, gli Speed Stroke debuttano nel 2011 con il rifacimento di “Riot In Everyone” sul Tribute Album ufficiale a Dave Lepard (Crashdïet) “Reborn In Sleaze“, edito da Street Symphonies Records. Nel Marzo del 2013 via Buil2kill Records esce il loro debut album omonimo, caldamente accolto da critica e pubblico.

Grazie alla collaborazione con Bagana Rock Agency hanno modo di promuovere il loro primo lavoro in tutta Italia e oltre confine, tenendo più di 200 concerti solo nei primi tre anni in compagnia di artisti del calibro di Shameless/Tuff, Labyrinth, Sister, Tigertailz, Kissin’ Dinamite, Pino Scotto, Confess, Living Dead Lights, Hardcore Superstar e Steel Panther.

Il loro secondo album “Fury” vede la luce nel 2016 per Bagana Records e permette alla band di espandere ulteriormente i propri confini in Europa. La canzone “Believe In Me” viene scelta da Spotify per alcune delle sue maggiori playlist come New Metal Tracks, Rock Idag e Arets Rock (Spotify Svezia), collezionando più di 600mila ascolti in tutto il mondo.

Il “Fury Tour” li porta a condividere il palco con band come Reckless Love, Santa Cruz, The Cruel Intentions, Backyard Babies e Hardcore Superstar in Italia, ad un tour in Svezia, Germania, Inghilterra e a molti show esplosivi in club e festival.

La band inoltre viene invitata per 4 anni consecutivi a celebrare l’anniversario dell’ormai famoso Paunchy Cats di Lichtenfels in Germania con Hardcore Superstar nel 2016, Babylon Bombs nel 2017, Crashdïet nel 2018 e Tyla’s Dogs D’Amour nel 2019. Il primo Settembre 2018, inoltre, gli Speed Stroke debuttano nel Regno Unito suonando al prestigioso HRH Sleaze 2 presso la O2 Academy di Sheffield.

Al momento stanno ultimando i preparativi per la pubblicazione del nuovo album che uscirà nell’autunno del 2020.

Pubblicata il 16/04/2020