“Soul Tracks vol.1”, il primo disco targato Max Rumiano Project, uscirà prossimamente via Blue Mama Records

Il primo disco dell’inedito Max Rumiano Project “Soul Tracks vol.1” uscirà via Blue Mama Records il prossimo 13 marzo in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“Soul Tracks vol.1” nasce dall’esigenza del tastierista piemontese Massimo Rumiano di consolidare e sviluppare varie tracce di beat making che altrimenti sarebbero state perse nell’universo digitale. Da un attento ascolto dei pilastri della Black Music come Robert Glasper ed Erykah Badu, passando dalla scena underground di Los Angeles tra Moonchild, J3PO e Nick Semrad e spulciando nel sottobosco Chillhop/LoFi prendono vita i sette brani dell’album. Ecco svelata la tracklist del disco:

1. Miles away

2. Neo Soul Pills#3

3. Glass of wine

4. Neo Soul Pills#4

5. The coldest evening

6. Neo Soul Pills #6

7. Mother music

Genere: Neo Soul

Artisti simili: Moonchild, Robert Glasper, Ian Ewing

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

https://www.facebook.com/bluemamarecords/

https://www.facebook.com/MaxRumianoProject/

Pubblicata il 03/01/2020