Sopravvissuti, il nuovo disco dei Reatzione

Il nuovo disco dei Reatzione “Sopravvissuti” è da oggi disponibile via Dark Hammer Legion / Volcano Records & Promotion in versione digitale su tutte le principali piattaforme di streaming e di acquisto online come Spotify, Amazon Music e iTunes.

“Sopravvissuti” è un disco estremo, energico e travolgente. Un concentrato di pura adrenalina fatto di riff incalzanti e breakdown pesanti e aggressivi che accompagnano testi di protesta su vari aspetti della natura umana e riflessioni sulle difficili e sempre più intense crisi ambientali e politiche che stanno coinvolgendo la Terra negli ultimi anni. La release del disco è stata anticipata nei mesi passati da diversi contenuti, tra cui il lyric video della title-track “Sopravvissuti” che alleghiamo qui di seguito:

Reatzione – Sopravvissuti Official Lyric:

Genere: Metal, Groove core

Artisti simili: Sepultura, Hatebreed, Korn

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

www.facebook.com/DarkHammerLegion

https://www.facebook.com/Reatzione/

Pubblicata il 31/05/2019