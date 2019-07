Sophia Marchese: “Facci caso” è il nuovo singolo e video

La Eventi e Management produzione e management dell’artista Sophia Marchese presenta il nuovo singolo dal titolo “FACCI CASO”.

L’uscita del nuovo singolo di Sophia, programmata per il 18 maggio, ci dice la sua etichetta discografica, la Hurricane Music Production di Norma Imbriano, si annuncia gia’ come un grande successo, visto che la giovanissima artista Siciliana, dalla voce potente, calda, profonda, intensa e con colori mediterranei, si sta rivelando gia’ come la nuova promessa del pop italiano.

Sophia Marchese di 16 anni, di origini Siciliane, figlia unica e orgoglio di papà Joseph e mamma Bina, canta da oltre 10 anni e studia pianoforte e avendo fatto un percorso artistico intenso, passando da vari contest e festival, da subito si intuisce che Sophia ha un grande talento e una grande passione per il canto e per la musica, di fatto alla domanda cosa vuoi fare da grande lei risponde senza esitare la CANTANTE.

Circa un’anno fa’, la giovane artista ha un’incontro del tutto casuale con l’artista e produttore Massimo Ferrari, proprietario della Eventi e Management, in un festival svoltosi in Sicilia, Il Satiro D’oro, e da li parte una collaborazione artistica, tanto che dopo alcuni mesi la Eventi e Management produce il primo singolo e il primo video di Sophia Marchese (riproponendo un brano di Elsa Lila dal titolo VALERIA), riscuotendo un buon successo sui social e su Youtube, da qui parte la voglia e l’interesse di produrre il secondo singolo, inedito, scritto da Davide Sartore e Diego Ceccon e arrangiato dal Maestro Umberto Iervolino dal titolo “Facci Caso”.

Il brano dalle sonorità molto moderne, parla della voglia di rincorrere l’amore e di crederci, e che non può essere inverno per sempre e allora se sei felice facci caso perchè la felicita’ e l’amore vanno cercati e rincorsi e cosi scorre il testo di questo nuovo singolo di Sophia Marchese, che con grande voglia di farlo ascoltare e condividerlo con tutti, lei si dice particolarmente emozionata e felice per l’uscita di questo nuovo singolo, dove a breve poi seguirà il video clip ufficiale, girato per l’occasione nella sua amata Sicilia.

Il nuovo singolo e il video clip Facci Caso di Sophia Marchese e già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali del mondo, e su You Tube trovi il video ufficiale.

