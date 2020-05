Sono un Artigiano che Vive la Musica a 360° – Intervista al Cantautore Enzo Beccia

“Alti e bassi” è l’ultimo album del cantautore e chitarrista Enzo Beccia uscito il 20 Marzo 2020 per la Caffellatte Produzioni Musicali. Otto brani che raccontano gli “Alti e bassi” della vita, con influenze del grande cantautorato italiano, ma anche sonorità pop, jazz, etniche.

Un viaggio sulle montagne russe emotive che ognuno sperimenta e che un artista vive in modo amplificato: i successi e i fallimenti, il pessimismo depressivo e l’ottimismo onnipotente. Un percorso musicale alla ricerca, forse vana, dell’equilibrio emotivo. Perché le emozioni sono vita.

Domenica 26 Aprile è uscito il Videoclip del brano che chiude il disco dal titolo “I Puntini di Sospensione”



Abbiamo fatto 4 chiacchiere con Enzo in occasione del suo nuovo video.



1) Ciao Enzo, da quanto tempo suoni?

Potrei dire che suono da sempre: a 16 anni mi sono innamorato della chitarra e da allora non l’ho più mollata. Ho iniziato come tutti per far colpo sulle ragazze, ma alla fine non ha mai funzionato e mi è rimasta la chitarra! Poi sono arrivati i primi gruppi, le cantine, le prime canzoni originali e di colpo mi sono trovato in una cosa più grande di me e non ne ho potuto farne più a meno, quindi l’ho trasformato in un lavoro. Ora mi piace suonare un po’ di tutto, o almeno provarci!

2) Cosa ne pensi dell’attuale scena indipendente italiana?

Ci sono cose che mi piacciono di più e cose meno! Resto legato alla musica suonata; anche se l’elettronica mi affascina, preferisco sempre un bel gruppo su un palco, che suona come se non ci fosse domani! Sono estremamente curioso e sempre in cerca di cose nuove, a volte sono i miei giovani allievi a farmi scoprire musicisti in cui non mi sarei mai imbattuto.



3) Secondo te è possibile vivere di musica nel 2020?

Certo. Ci sono un sacco di lavori legati alla musica, credo che ognuno possa trovare la propria strada anche senza diventare una Rock Star. Io sono fortunato, perché vivo di musica da un bel pezzo e mi piace definirmi un buon artigiano, che vive la musica a 360 gradi: non sono solo un cantautore, insegno chitarra, produco altri artisti e cerco di fare tutto quello che posso per sopravvivere con la musica.

4) C’è qualche “collega” che stimi particolarmente?

Ce ne sono un sacco, ho solo l’imbarazzo della scelta. Parto con il nominare quelli che mi hanno influenzato nel passato come De Andrè, Dalla, Bennato, Bersani, Fabi, Silvestri, fino ad arrivare ai giorni nostri con Mannarino, Brunori Sas, Dimartino, Gnut e tanti altri!



5) Progetti futuri?

Uscire dalla quarantena, uscire di casa, cercare nuova ispirazione nei luoghi e nella gente, magari nella forza delle persone di rialzarsi dalle difficoltà. Sopra ogni cosa il mio progetto è riniziare a suonare dal vivo: niente è meglio di un bel palco, i tuoi musicisti accanto e un pubblico che si emoziona per i tuoi pezzi!



Grazie mille Enzo!



Pubblicata il 01/05/2020