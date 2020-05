SoNik presenta il brano “No Brand”

“No Brand” è il nuovissimo brano di SoNick, idea nata a fine Febbraio 2020 e portata avanti nei mesi di quarantena.

Ora è finalmente fuori nei principali Digital Store.

ASCOLTA “NO BRAND”

Dietro al progetto SoNick si cela il diciottenne umbro Nicola Bracaccia.

Produce la sua musica in casa (in maniera seria e assidua da circa due anni) e definisce il proprio genere “molto ballerino”.

La sua musica oscilla tra techno, house e trap ed infatti in “No Brand” è un misto fra tutti questi generi.

CONTATTI

Pubblicata il 21/05/2020