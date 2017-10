Sonakine, Produttore e Insegnante di Arte, propone il progetto “Birth of an Idea”

“Birth of an idea” é il primo album di Adriano Coco in arte Sonakine, produttore attivo in ambito hiphop dal ’97.

Disponibile in digitale ed in edizione limitata in vinile, “La nascita di un’idea” non é il classico “beat-tape”, ma un compiuto concept album. Il numero di musicisti che hanno collaborato alla sua costruzione, amplifica il messaggio trainante del disco: il punto di arrivo e di partenza per il processo conoscitivo e di crescita, la singolarità della personalità, la genesi dell’idea che è personale come un’impronta digitale.

“Birth of an idea”, fuori per Voolcano Harmonix Records, é un viaggio mentale di 30 minuti in cui stati d’animo, emozioni e sentimenti si posano su schemi jazz e hiphop in una miscela di classico e sperimentale.

Insieme al disco, Sonakine propone il video di “Ritual”, traccia realizzata con l’amico produttore Breakstarr. Diretto da Enzo Cref in collaborazione con El Nigro, il video proietta l’anima dell’album, mostrando il misticismo con cui l’artista realizza una composizione, plasmandola su una visione. Insegnante di Arte e Immagine, Sonakine fonde le arti figurative a quelle sonore all’interno di un percorso soul e tribale.

“Birth of an idea” é un prodotto qualitativamente maturo. E’ musica riflessiva ed elaborata. Adatta ai collezionisti di “solchi”, ma anche a chi si accinge a studiare il lato introspettivo della black music.

Link Video :

https://www.youtube.com/watch?v=rcbj7aBhqo0

Pubblicata il 03/10/2017