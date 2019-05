“Solamente a me” di Piermatteo Carattoni

Il videoclip di Solamente a me è la puntata numero 14 della web serie musicale Kalypolis – Rock Opera ideata da Piermatteo Carattoni. Il protagonista, Sam, subisce la decisione della sua oramai ex partner Aurora di andarsene dalla casa che avevano abitato insieme. Tutto lo svolgimento è segnato dal dolore che accompagna l’atto di preparare le valige, così disumano nel suo strappare le radici dal terreno di un’abortita vita condivisa.

Musicalmente il brano Solamente a me parte da una strofa meditativa per esplodere in un ritornello rock che riafferma a gran voce l’indipendenza del protagonista. Il tema ha a che fare con la fine di una storia d’amore che aveva evidentemente tolto autonomia e dignità al protagonista, qui decisamente impegnato a riafferrare se stesso, imponendosi con orgoglio ed una punta di malinconia.

La carriera di cantautore di Piermatteo Carattoni inizia discograficamente nel 2010 ed è preceduta da due anni di esperienze live. Tra quelle eccellenti ricordiamo le aperture ad artisti quali Negrita e Meganoidi (Play Art, Arezzo), Aram Quartet ed Emanuele Dabbono (Notte Arcobaleno,

Piazza del Popolo, Pesaro), Modena City Ramblers (Cesenotte, Nuovo Teatro Carisport, Cesena), Jennifer Gentle (Estragon, Bologna).

Il suo primo album esce per l’etichetta PMS Studio a fine 2010 e si intitola Pagine Strappate. Nel 2012 è seguito da un dvd live omonimo.

In quegli anni Piermatteo è scelto come cantante e musicista ufficiale alla Baia Imperiale, uno dei Club più celebri e blasonati d’Europa. Qui, nell’arco di tre stagioni, il suo curriculum live può arricchirsi di compresenze esaltanti con un parterre di ospiti nazionali e internazionali quali J-Ax, Bob Sinclar, i Subsonica, e Taboo (Black Eyed Peas).

Nel 2014, ancora per PMS Studio, torna sul mercato con San Tommaso nello Spazio, album dal quale sono stati estratti 5 singoli con relativi videoclip.

Il terzo lavoro in studio è Malaurora (2016, SMART), suonato live con una band omonima. Il disco ha ricevuto il patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura della Repubblica di San Marino e (in fase di pre produzione) il Premio SMART 2015. Dal lavoro sono stati estratti due videoclip e altrettanti lyric video. Contestualmente Carattoni inizia ad apparire anche in veste di autore per altri artisti esordienti tra i quali, con la produzione di Lotus Music Production ricordiamo Betty Rose, Rachele Romani, Jo Ximini.

Nell’estate del 2017 è scelto da San Marino Comics per co-dirigere artisticamente Cartoon Cover Arena, il primo rivoluzionario collettivo live di band e musicisti con repertorio esclusivamente dedicato alle sigle dei cartoni animati con ospiti di prestigio quali Clara Serina, Pietro Ubaldi, Douglas Meakin, Stefano Bersola, Elisabetta Spinelli.

Mai più libera (2017) e Lasciali Riposare (2018), sono i singoli che segnano il suo passaggio a Lotus Music Production e il suo ritorno a solista.

Da ottobre 2018 inizia la pubblicazione online di Kalypolis – Rock Opera, ambizioso tentativo di web serie musicale. Il progetto, ideato e scritto da Piermatteo Carattoni e che ha richiesto una preparazione lunga ed accurata in quanto interamente autoprodotto dallo staff di Lotus Music Production, prevede un calendario di 15 puntate più uno speciale finale per un totale di 9 canzoni e oltre 7 inserti recitati (con tanto di dialoghi e fiction ‘pura’).

Credits audio e video

Scritto da Piermatteo Carattoni con Fabio Chiaruzzi

Prodotto da Piermatteo Carattoni (Lotus Music Production)

Diretto da Andrea Parolo

Pubblicata il 26/05/2019