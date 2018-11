Simone Tancredi torna in radio con Immobili: fuori il nuovo videoclip del talento savonese!

Un’altra attesissima uscita quella rilasciata oggi dalla label Vivamusic: fuori Immobili, il nuovo singolo di Simone Tancredi, secondo estratto dal suo ultimo album Caduta Libera!

Un pezzo dalle tinte emotive marcate e d’effetto che viene lanciato insieme ad un videoclip d’eccezione, diretto dal regista Oscar Serio e realizzato con la partecipazione della bravissima Martina Sacchetti: una grande interpretazione dal coinvolgente mood teatrale che fa da sfondo a malinconiche armonie di pianoforte e al racconto di un amore turbolento che emoziona e commuove.

“Noi siamo un ricordo di quello che siamo”, recita la canzone: poche parole che bastano a delineare il racconto di una storia che non vuole finire ma non riesce ad andare avanti dove il dialogo spesso lascia il posto alla rabbia.

Direttamente da Savona, città ligure fucina di numerosi talenti, arriva Simone Tancredi: inizia già da giovanissimo a esibirsi sui palchi cittadini e, nel 1999, ancora adolescente, fonda la sua prima band, i Kubra, insieme a Matteo Garbarini. Il duo, dopo alcuni mesi di prove, parte con le esibizioni live che riscuotono immediatamente successo. Seguono diverse vittorie e partecipazioni, come il primo posto al “Live to Live” nel 2001, contest per gruppi emergenti della Liguria che l’anno precedente aveva consacrato i grandi Movida, la conquista del titolo di miglior rock band ligure alle finali regionali di Sanremo Rock e l’arrivo alle finali nazionali di Rock Targato Italia.

Nel 2016, dopo alcune collaborazioni con artisti del panorama laziale, Simone decide di iniziare la sua carriera solista. Nel Marzo 2018 l’artista firma con la label Vivamusic: arriva così Caduta Libera, album dove un mix di cantautorato con punte di Indie, velate ma presenti, emerge sotto una spessa crosta di Pop che fa assolutamente da padrone in un disco lavorato con una buona dose di appeal radiofonico.

Potete acquistare Caduta Libera su iTunes e su tutti i migliori portali internazionali,

Immobili invece lo trovate su Youtube e, naturalmente, in radio!

Pubblicata il 08/11/2018