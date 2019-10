Silvio Ferro e i suoi Soulmates rompono il ghiaccio con il singolo “Fill The Cup”

Il nuovo singolo di Silvio Ferro And The Soul Mates dal titolo “Fill The Cup” è da oggi disponibile all’ascolto. Il brano è estratto dal disco d’esordio della band “Unlocked”, prossimamente in uscita via Blue Mama Records – Native Division Records in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“Fill The Cup” non è un brano come un altro: è il biglietto da visita di Silvio Ferro And The Soul Mates. Con questo singolo la band affronta a testa alta uno dei momenti più importanti di una release discografica, ovvero il primo incontro con il pubblico, chiamato esordio discografico. È un momento cruciale, dal quale non si torna indietro quindi, come direbbe il caro vecchio Cesare, «alea iacta est”. Non resta che ascoltarlo ed entrare nel loro mondo fatto di chitarre, hammond e ottime vibrazioni.

Ecco il link per ascoltare l’audio ufficiale di “Fill The Cup”:

Genere: Soul, Southern Rock

Artisti simili: The Black Crowes, Robben Ford

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

https://www.facebook.com/bluemamarecords/

https://www.facebook.com/Silvio-Ferro-And-The-Soul-Mates-113725163340683/

Pubblicata il 09/10/2019