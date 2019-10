Silvio Ferro And The Soulmates senza filtri nella versione live in studio del loro nuovo singolo “Stand By The River”

“Stand By The River” è il titolo del nuovo singolo lanciato da Silvio Ferro And The Soul Mates via Blue Mama Records in un’esclusiva versione Live in Studio, registrata presso gli Imagina Production Studios di Torino.

Il brano è estratto dal disco “Unlocked” prossimamente in uscita via Blue Mama Records in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“Stand By The River” è un brano fresco e divertente, caratterizzato da uno stile funk sincero e coinvolgente fortemente ispirato dalla scena black americana del secolo scorso. La scelta di presentarsi agli ascoltatori con un live in studio non è casuale: Silvio Ferro è un chitarrista alla vecchia maniera, amante della musica suonata per davvero; con questo lavoro discografico lui e i suoi compagni di squadra si sono messi in gioco al cento per cento, ricreando in tutto e per tutto il sound di una performance dal vivo. Questi sono Slivio Ferro e i Soulmates, senza filtri, senza compromessi.

Ecco il link per guardare il live in studio di “Stand By The River”:

Genere: Funk, Soul

Artisti simili: Eric Clapton, Robben Ford, Cornell Dupree

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

https://www.facebook.com/bluemamarecords/

https://www.facebook.com/Silvio-Ferro-And-The-Soul-Mates-113725163340683/

Pubblicata il 25/10/2019