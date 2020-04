“She”, il nuovo lyric video di Valerio Bruner

Il nuovo lyric video di Valerio Bruner dal titolo “She” è da oggi disponibile alla visione. Il brano è estratto dal disco “La belle Dame” in uscita il prossimo 17 Aprile via Volcano Records & Promotion in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

La voce di Valerio Bruner torna a onorare le donne con un nuovo brano dal titolo “She”. Una canzone che nasce dal desiderio di raccontare ciò che si nasconde dietro lo sguardo di ogni donna. Donne guerriere, impavide e ribelli, che lottano ogni giorno per affermare il valore della propria indipendenza e libertà individuale. Donne messe alle strette, umiliate e vessate, ma che non per questo smettono di percorrere la propria strada con determinazione.

Ecco il link per guardare il lyric video di “She”:

Genere: Rock, Heartland Rock

Artisti simili: Brian Fallon, Bruce Springsteen, Tom Waits

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/brunervalerio/

Pubblicata il 01/04/2020