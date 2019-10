Serena Spedicato e Nicola Andrioli al Lucca Jazz Donna con The Shining of Things. dedicated to David Sylvian

IL TOUR DI PRESENTAZIONE DI “THE SHINING OF THINGS. DEDICATED TO DAVID SYLVIAN“, PROGETTO DISCOGRAFICO DI SERENA SPEDICATO E NICOLA ANDRIOLI, PRODOTTO DA DODICILUNE CON IL SOSTEGNO DI PUGLIA SOUNDS RECORD, APPRODA VENERDÌ 18 OTTOBRE SUL PALCO DEL FESTIVAL LUCCA JAZZ DONNA

Venerdì 18 ottobre nel programma del festival "Lucca Jazz Donna" prosegue il tour di presentazione di "The Shining of Things. dedicated to David Sylvian", nuovo progetto discografico della cantante Serena Spedicato e del pianista Nicola Andrioli, affiancati dal trombettista Kalevi Louhivuori e dal percussionista Michele Rabbia, prodotto da Dodicilune con il sostegno di Puglia Sounds Record 2019. Il disco – già recensito e apprezzato in Italia e all'estero – nasce dal desiderio di rileggere e sviluppare un songbook sui camei più significativi de ll'immensa produzione artistica dell'artista britannico David Sylvian. Dalle 20:30 (ingresso libero con offerta a sostegno dell'Unicef) il quartetto sarà tra i protagonisti della serata al Real Collegio di Lucca che ospiterà il trio guidato dalla pianista e compositrice Giuliana Soscia Trio, la cantante Sara Battaglini e Ajugada Quartet. Il festival è organizzato dal Circolo Lucca Jazz con il Comune e la Provincia di Lucca e altri partner pubblici e privati con la direzione artistica di Patrizia Landi.

Strumentista, compositore e autore di musica sperimentale, intima e sofisticata, mista al jazz, all’ambient più colto e minimale e al rock d’avanguardia, David Sylvian è uno straordinario vocalist dal timbro originale e pulito, caldo e profondo, a volte quasi indefinibile e fluttuante a mezz’aria. L’intreccio dialettico e creativo del disco – che ospita anche le note di copertina del sassofonista Roberto Ottaviano - è affidato alla voce elegante della cantante leccese Serena Spedicato, al pianismo sapiente e raffinato di Nicola Andrioli, pugliese d’origine ma da anni residente in Belgio, anche autore degli arrangiamenti originali appositamente scritti per questa produzione, al ricercato suono del trombettista scandinavo Kalevi Louhivuori e al profondo spessore poetico del percussionista Michele Rabbia. Attraverso la libera espressione del linguaggio dei quattro musicisti, il disco fruga e ricerca quel fil-rouge che avvicina l’opera di Sylvian alle atmosfere aperte, intime e rarefatte del jazz europeo, esalta le caratteristiche “nascoste” nei suoi viaggi sonori e le tramuta in una rilettura musicale con un sigillo personale che esalta il significato stretto e spirituale dei suoi testi, delle sue melodie e delle sue armonie. Il suono del disco è frutto del lavoro di Stefano Amerio presso Artesuono Recording Studios. La foto di copertina è di Giacomo Rosato.

Dodicilune con il sostegno di Puglia Sounds Record 2019 (Regione Puglia – Fsc 2014/2020 – Patto per la Puglia – I nvestiamo nel vostro futuro), “The Shining of Things. dedicated to Prodotto dacon il sostegno di Puglia Sounds Record 2019 (Regione Puglia – Fsc 2014/2020 – Patto per la Puglia – I nvestiamo nel vostro futuro), “The Shining of Things. dedicated to David Sylvian ” è realizzato con il supporto del main sponsor “Carofalo Srl – Reale Mutua Agenzia Lecce di Silvia e Dario Carofalo – Agenti di assicurazione dal 1989″ e di Dimore Romano, ed è distribuito in Italia e all’estero da Ird e nei migliori store on line da Believe.

L’etichetta Dodicilune, fondata e guidata da Gabriele Rampino (direttore artistico) e Maurizio Bizzochetti (label manager) è attiva dal 1996 e dispone di un catalogo di oltre 250 produzioni di artisti italiani e stranieri. Distribuiti nei negozi in Italia e all’estero da IRD, i dischi Dodicilune possono essere acquistati anche online, ascoltati e scaricati su una c inquantina tra le maggiori piattaforme del mondo grazie a Believe Digital

