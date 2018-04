Sepolti Vivi è il titolo del secondo singolo dei ferraresi Shock Therapy

Da oggi è online “Sepolti Vivi”, il secondo singolo della band crossover ferrarese Shock Therapy che anticipa “Vipere”, il nuovo album in arrivo per Volcano Records il prossimo 11 maggio 2018.

Pezzo dal tiro deciso, “Sepolti Vivi” è giocato su degli ottimi arrangiamenti crossover, da cui prorompe un rap in italiano dal flusso emozionale impetuoso e dalle battute durissime.

“Sepolti Vivi” è infiammato dall’urgenza dell’invettiva sociale, dimostrandosi capace di raccogliere il grido d’insofferenza di un’intera generazione alle prese con le avversità e gli inganni di un presente che sembra davvero volerci affossare vivi.

