Selenia Stoppa ha pubblicato il singolo e video “Passato Presente Futuro”

In radio “Passato Presente Futuro”, il nuovo singolo di Selenia Stoppa e disponibile su tutti i Digital Store.

Il brano, scritto anche dalla stessa Selenia, parla della continua ricerca di chi siamo veramente. Chi siamo stati nel passato? E cosa saremo nel futuro? L’assenza d’amore, la rabbia, l’orgoglio sono le emozioni che emergono principalmente in questa canzone.

“Selenia è una piccola bomba pronta ad esplodere in qualsiasi momento. Un artista con il fuoco sacro dentro”, così la definì Albano Carrisi negli studi di The Voice Of Italy.

Classe 1991 attrice e cantante Pugliese, la ricordiamo tutti a The Voice per aver fatto una scelta insolita, come quella di cantare “Me so mbriacato” di Alessandro Mannarino. Una canzone che nessuno aveva mai cantato in un Talent prima di lei, che ha avuto un enorme successo. Voce graffiante e animo dolce, Selenia è entrata subito nel cuore di JAx definendola una vera artista, Cristina Scabbia, Albano Carrisi e del pubblico che, come afferma la cantante “è il motore di ogni artista”.

Il suo singolo “PASSATO PRESENTE FUTURO” (Photo Credit Giuseppe Brancato) andrà a completare l’Lp che sarà pronto nella primavera del 2019.

Fb official: https://www.facebook.com/seleniastoppaofficialpage/

Instagram: https://instagram.com/seleniastoppa_official

Pubblicata il 14/12/2018