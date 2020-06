“Seeking Glory”, il nuovo Album degli Hot Alien Sauce è finalmente disponibile!

Il nuovo Album degli Hot Alien Sauce dal titolo “Seeking Glory” è da oggi disponibile via Volcano Records & Promotion in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

L’invasione aliena degli Hot Alien Sauce è iniziata e porta il nome di Seeking Glory. Così come la vita trasse origine dal cosiddetto brodo primordiale allo stesso modo quest’album si origina dal crossover di molteplici varietà musicali. Di base è l’hard rock a pronunciarsi e a rendere sapido il sound della band con l’utilizzo di suoni campionati ed elettronici che rimandano a dimensioni extraterrestri. Un espediente utilizzato per contestualizzare obiettivamente l’esistenzialismo descritto dai testi.

Per anticipare la release del disco la band ha pubblicato nei mesi passati diversi contenuti, tra cui il lyric video di “Riding the storm” di cui consigliamo la visione!

“Riding the storm” Official Lyric Video:

Genere: Alien Hard Rock, Alternative Hard Rock, Stoner, Crossover

Artisti simili: Audioslave, Living Colour, Red Hot Chili Peppers

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/hotaliensauce/

Pubblicata il 05/06/2020