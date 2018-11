Seek! Kill! Burn! – Il nuovo Album dei ReD RioT

Il nuovo album dei ReD RioT “Seek! Kill! Burn!” è da oggi disponibile in versione sia fisica sia digitale su tutti le maggiori piattaforme come iTunes, Amazon Music Italia e Spotify. Il disco uscirà tramite Volcano Records & Promotion, una delle etichette più attive sul panorama rock e metal italiano, che supporta i ReD RioT già da alcuni anni.

Nel giugno del 2016 i ReD RioT hanno rilasciato l’EP “Fight” tramite Volcano Records, affiacando la release del disco a esperienze live con band come Hangarvain, Giacomo Voli e Teodasia, DGM e Heimdall, ed un minitour europeo di dieci date “Fight In Europe Tour”.

Nel 2018 la band metal italiana ha rilasciato tre singoli per anticipare il nuovo album “Seek! Kill! Burn!” attraverso il canale YouTube della sua etichetta, “H.I.P.S.T.E.R.”, “Rise or Fall” e “Blow Till You Drop”, tre brani che lasciano intuire l’essenza del loro lavoro: «un album veloce, dalle sonorità calde e pesanti, con ritornelli da stadio che racchiudono la grinta di cinque ragazzi che urlano il proprio disagio a chi come loro è stanco di subire senza reagire».

Ecco il link per il videoclip di “Blow Till You Drop”:

Pubblicata il 05/11/2018