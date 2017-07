Scopri l’alt pop elettronico tutto italiano dei Deschema

Genere musicale: Alt-Pop/ Elettronico

Gianluca Polvere: voce e synth

Nicola Facco: chitarra e cori

Giulio Cappelli: chitarra

Emilio Goracci: basso

Massimiliano Manetti: batteria

I Deschema nascono nell’estate del 2008, sotto il nome Ghost Space, per volere del batterista Massimiliano Manetti, del cantante e tastierista Gianluca Polvere e del chitarrista Giulio Cappelli. Inizialmente il progetto nasce con poche aspettative vista la giovanissima età dei componenti appena quattordicenni. In seguito ad alcuni cambi di line-up, nel 2010 la band raggiunge una formazione stabile grazie all’ingresso di Nicola Facco alla chitarra ed Emilio Goracci al basso. Da allora la band ha lavorato alla composizione di numerosi pezzi senza mai arrivare alla pubblicazione di un disco e dedicandosi prevalentemente all’attività live. Nel 2013 il gruppo partecipa e vince Sanremo Rock 2013 con il brano “Istinto” di cui produrrà poi il suo primo videoclip ufficiale in collaborazione con la casa di produzione audiovisiva Roomzero . Grazie alla vittoria di Sanremo Rock il quotidiano “La Repubblica” inserisce la band nel progetto Next, una serie di eventi con lo scopo di promuovere nuovi artisti. Nel 2014 la band partecipa alla settima edizione del CSA ( Centro Sviluppo Artisti) di Bologna e viene selezionata per suonare a Londra durante lo showcase del 16 ottobre 2014 al “The Bedford” , noto club metropolitano, dove saranno presenti alcuni nomi importanti della scena musicale mondiale tra cui Ace, chitarrista degli Skunk Anansie. Il 30 Agosto 2014 la band vince la seconda edizione del contest “Heart Rock Festival” di Volterra (Siena). Nei primi mesi del 2016 la band partecipa al concorso musicale televisivo Bonus Track, classificandosi al 2°posto, e nel mese di giugno colleziona la seconda data all’estero esibendosi all’Europa Park di Stoccarda in occasione del festival “Welcome to Europe”.

E’ nel corso del 2016 che i Ghost Space, spinti dalla necessità di dare una nuova veste al progetto, decidono di cambiare il proprio nome in Deschema per sottolineare l’evoluzione che la propria musica ha subito nell’arco dell’ultimo anno, dovuta soprattutto all’incremento di sonorità elettroniche nei brani composti. I testi sono scritti esclusivamente in lingua italiana. Nel Febbraio 2017 i Deschema pubblicano il loro primo EP, dal titolo omonimo, disponibile su tutti i digital store. La band nonostante la giovane età ha alle spalle diversi anni di attività live, alcune esperienze all’estero, numerosi riscontri positivi a contest e concorsi regionali e nazionali. Questi fattori hanno permesso al gruppo di costruire nel tempo un grande affiatamento tra i vari componenti e di acquisire una buona consapevolezza del palco. Le esibizioni dal vivo, caratterizzate dalla cosciente scelta dei suoni e dal forte impatto scenico e sonoro, unitamente all’utilizzo di suoni sintetici ed elettronici coinvolgono il pubblico e lo conducono in una dimensione magnetica

Link EP Spotify:https://open.spotify.com/album/4cBHNw7KCDMTMKoaF4FtRz

Link fanpage Facebook:https://www.facebook.com/Deschema/

Link Instagram:https://www.instagram.com/deschema_band/

Crediti disco:

Testi e musiche di DESCHEMA, prodotto e arrangiato da DESCHEMA in collaborazione con Jacopo Pettini, registrato e mixato nel 2016 al Virus Studio (SI) da Jacopo Pettini e Alessandro Guasconi, mastering a cura di Andrea Suriani all’Alpha Dept Recording Studio (BO)

Organizzazione e Management a cura di Caterina Caddeo

Illustrazione e progetto grafico di Alessio Orrico

I DESCHEMA ringraziano:

Caterina Caddeo, Jacopo Pettini, Alessandro Guasconi, Alessio Orrico, Marco Saloni, Akaueb e tutte le persone che ci hanno sempre supportato e che credono in noi.

Pubblicata il 01/07/2017