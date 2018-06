Scifii: Vortex è il nuovo EP

Scifii, è un artista proveniente dagli USA, più precisamente dalla California. Ha pubblicato ad aprile 2018 il suo nuovo EP dal titolo Vortex con otto brani completamente autoprodotti.

Il vero nome di Scifii è Louis Vernom, classe 1987 è il più giovane di tre figli, una sorella e un fratello maggiore che sono morti molto giovani.

Cresciuto nella piccola città di Fontana CA, Scifii si innamora della musica e inizia subito a studiare fin da piccolo. Ha iniziato suonando la batteria come autodidatta all’età di 10 anni, nella sua città natale nella chiesa di Mars Hill Mission. Scifii è cresciuto come un bambino normale in una famiglia dove si respirava la passione per la musica e ricca di tanto talento, sentendo aumentare sempre di più il suo desidero di dedicarsi completamente a questa disciplina e facendosi coinvolgere in qualsiasi cosa abbia avesse a che fare con la musica.

Mentre Scifii maturava, e godeva del sostegno dei suoi coetanei che gli dicevano spesso di avere uno scopo speciale nella vita, sviluppò la sensazione che il suo talento e amore per la musica significassero veramente qualcosa di speciale.

Entrando negli anni dell’adolescenza al liceo, iniziò a perdere la concentrazione e l’interesse per la musica e scelse strade sbagliate e pericolose, infatti divenne un membro di una banda di strada. Era coinvolto a tal punto che formò lui stesso una banda portando con sé in questa strada pericolosa altri ragazzi come lui fino a che venne anche espulso dalla scuola.

Nonostante i suoi problemi comportamentali, Scifii è riuscito a laurearsi alla fine nel 2005 continuando a mantenere il suo atteggiamento ribelle anche da adulto e questo lo ha portato nella sua vita a finire anche dietro le sbarre.

Finalmente è arrivato il suo “Aha moment”, quell’attimo in cui realizzi esattamente cosa stai facendo e Scifii capì che era stanco di questo stile di vita e che era l’ora di tornare a dal suo primo amore: la musica.

Una volta che Scifii decise di prendere sul serio la sua passione e il suo talento per la musica, riuscì a firmare per diverse etichette, ma senza trovare felicità o soddisfazione finchè non decise di proseguire la sua carriera artistica come indipendente. Ha iniziato a studiare e imparare e ora Scifii scrive e compone tutte le sue canzoni, crea mixing e mastering, produce e dirige tutti i suoi video e segue la promozione.

Questa sorta di autogestione l’ha fatto crescere sia come persona che come artista e adesso sa che può avere un futuro nella musica.

Il talento di Scifii e il suo stile musicale unico sono, passo dopo passo, la sua certezza, la sua missione nel viaggio nella sua New Generation.

Il suo ultimo album, pubblicato ad aprile 2018 da Scifii si intitola Vortex. Sono 8 tracce, un suono unico, speciale e diverso da tanta altra musica. La musica di Scifii è una boccata d’aria fresca dalla stessa musica che suona al giorno d’oggi, è una nuova generazione musicale. L’Ep di Scifii si può trovare su Itunes e nei migliori digital stores.

https://itunes.apple.com

Tracklist

Animal Party Party Baseball (feat. Kashie K) Mind of a Psycho My Day One Hit the Rode (feat. Kashie K) Church Vent Light of Mine

Info: https://www.facebook.com/scifiinewgeneration/

Pubblicata il 01/06/2018