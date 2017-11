SCENDE LA PIOGGIA: ECCO IL PRIMO VIDEOCLIP COLLETTIVO DELLA STORIA REALIZZATO DAL PUBBLICO E TARGATO MORGANA!

Areasonica Records e i Morgana presentano al pubblico una chicca mai vista: il primo videoclip collettivo della storia - interamente girato dal pubblico - del brano Scende La Pioggia, omaggio della band emiliana all’indimenticabile canzone di Gianni Morandi!

Chi c’era il 17 settembre in Piazza Maggiore a Bologna lo sa già: un flash mob divertente ed esplosivo, proprio nel cuore di Bologna, che si è tinto di rosa in pieno stile Morgana. Fan e spettatori protagonisti e registi di un evento esclusivo: il primo videoclip collettivo della storia – della band in top dieci tra le migliori dell’Emilia Romagna, finalista di Rock Targato Italia e Sanremo Rock - girato e realizzato interamente dal pubblico con il prezioso coordinamento del regista Oscar Serio.

Il videoclip collettivo di Scende La Pioggia, omaggio al grande successo della musica italiana di Gianni Morandi, è stato proiettato in anteprima assoluta durante il concerto dei Morgana di questo giovedì, in occasione dell’Areasonica Live all’Arterìa di Bologna.

Oggi la cover dei Morgana di Scende La Pioggia, rivisitata, reinterpretata e accompagnata dall’imperdibile videoclip, viene lanciata ufficialmente sul mercato discografico italiano. Correte su Youtube per guardare il videoclip e sintonizzatevi: Scende La Pioggia è in radio!

Pubblicata il 31/10/2017