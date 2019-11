Saints Trade: tutti i dettagli del nuovo album “Time To Be Heroes”

Art Of Melody Music & Burning Minds Music Group sono lieti di annunciare tutti i dettagli di “Time To Be Heroes“, nuovo studio album dei Melodic Rocker emiliani Saints Trade.

I Saints Trade nascono a Bologna nel 2009 con una grande voglia di fare musica ed una passione smisurata per l’Hard Rock. In breve, il gruppo comincia a scrivere pezzi propri e a calcare numerosi palchi in giro per l’Italia, finché dopo alcuni cambi di line-up arriva la grande occasione di suonare, nel novembre 2011, al Fleetwoodstock Festival di Fleetwood (Lancashire-UK), aprendo per i Ten. Nell’aprile 2012 entrano in studio per registrare l’EP “A Matter Of Dreams”, il loro primo lavoro, inciso al Pri Studio di Roberto Priori (Danger Zone, Wheels Of Fire, Raintimes, Alchemy, Michele Luppi) e interamente autoprodotto. A inizio 2013 viene presentato il video ufficiale della canzone “Face In The Mirror”, nell’apertura alla data bolognese del tour degli inglesi Jettblack. A giugno 2014 i Saints Trade e Roberto Priori tornano a collaborare sfornando la seconda fatica in studio, il full-length intitolato “Robbed In Paradise”. Come special guest, oltre allo stesso Priori, figurano anche il tastierista Pier Mazzini (Danger Zone, Perfect View) e il guitar hero svedese Tommy Denander (Paul Stanley, Alice Cooper, Robin Beck, House Of Lords). A novembre arriva la firma per l’etichetta italiana Logic Il Logic Records. Il 2017 è caratterizzato dalla composizione di nuovo materiale. Dopo due anni di lavoro, nel marzo 2019 i Saints Trade - nel frattempo rimasti un trio formato da Santi Libra alla voce, Claus alla chitarra ed il nuovo arrivato Andrea Sangermano al basso – entrano ancora una volta in studio con Roberto Priori per registrare il loro nuovo album, proprio mentre la band si appresta a tagliare il traguardo delle 10 primavere.

L’uscita di “Time To Be Heroes” è prevista per il prossimo 13 Dicembre 2019 via Art Of Melody Music / Burning Minds Music Group. Una speciale versione personalizzata è stata creata appositamente Outward Styles in una limitatissima tiratura di sole 30 copie, e sarà disponibile in esclusiva sullo shop online dell’etichetta, Rock Temple. Le grafiche del CD sono state realizzate da Aeglos Art (Wheels Of Fire, Raintimes, Michael Kratz, Alchemy, Firmo), mentre il booklet vanta l’inclusione di liner note introduttive scritte da Vassilis Hassirtzoglou (Heavy Paradise). La pubblicazione verrà celebrata con una festa dal vivo il prossimo 20 Dicembre 2019 allo Slaughter Club di Paderno Dugnano (Milano), in occasione della prima attesa edizione del “Rock Your Xmas Fest” (con Bonfire, Soul Seller & Wheels Of Fire).

Tracklist:

01. Livin’ To Rock

02. Night Children

03. Destiny

04. Higher

05. Two As One

06. Queen Of Love

07. Born Hunter

08. Hills Of Sarajevo

09. Twist In The Tail

10. The Rose

11. Middle Of Nowhere

Formazione:

Santi Libra: Voce

Claus: Chitarra

Andrea Sangermano: Basso

Pubblicata il 06/11/2019