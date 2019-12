Saints Trade: online il lyric video del nuovo singlolo “Livin’ To Rock”

Art Of Melody Music & Burning Minds Music Group sono lieti di presentare il lyric video ufficiale di “Livin’ To Rock”, secondo singolo estratto da “Time To Be Heroes“, nuovo album in studio dei melodic rocker tricolori Saints Trade. Il lyric video è opera di Yellow Bang Studio.

VIDEO: https://youtu.be/pjwN3bl71OY

Acquista in digitale / Ascolta in streaming “Time To Be Heroes” ora:

http://www.burningmindsgroup.com/art-of-melody-music/releases/119

“Time To Be Heroes” è uscito sul mercato lo scorso 13 Dicembre 2019 via Art Of Melody Music / Burning Minds Music Group. Una speciale versione personalizzata è stata creata appositamente Outward Styles in una limitatissima tiratura di sole 30 copie, e sarà disponibile in esclusiva sullo shop online dell’etichetta, Rock Temple. Le grafiche del CD sono state realizzate da Aeglos Art (Wheels Of Fire, Raintimes, Michael Kratz, Alchemy, Firmo), mentre il booklet vanta l’inclusione di liner note introduttive scritte da Vassilis Hassirtzoglou (Heavy Paradise). La pubblicazione verrà celebrata con una festa dal vivo il prossimo 20 Dicembre 2019 allo Slaughter Club di Paderno Dugnano (Milano), in occasione della prima attesa edizione del “Rock Your Xmas Fest” (con Bonfire, Soul Seller & Wheels Of Fire).

Tracklist:

01. Livin’ To Rock

02. Night Children

03. Destiny

04. Higher

05. Two As One

06. Queen Of Love

07. Born Hunter (Not The Prey)

08. Hills Of Sarajevo

09. Twist In The Tail

10. The Rose

11. Middle Of Nowhere

Formazione:

Santi Libra: Voce

Claus: Chitarra

Andrea Sangermano: Basso

Ospiti:

Eleonora Mazzotti: Voce femminile su “Higher”

Roberto Priori: Guitar Solo su “Queen Of Love”

Pier Mazzini: Tastiere

Giacomo Calabria: Batteria

Web/Social Links:

www.facebook.com/saintstrade

www.saintstrade.com

www.facebook.com/artofmelodymusic

www.burningmindsgroup.com/art-of-melody-music

www.instagram.com/burning_minds_music_group





Pubblicata il 18/12/2019