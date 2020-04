Saint Louis College of Music

presenta

SAINT LOUIS CLUB HOUSE: Il salotto musicale… dal divano di casa!

Saint Louis Club House è il nuovo salotto musicale ideato dal Saint Louis per ascoltare, vedere e degustare la musica comodamente dal divano di casa, in tempi di emergenza Covid-19.

Uno spazio virtuale per lanciare sguardo, mente e spirito oltre le pareti di casa, verso orizzonti più ampi. L’appuntamento è alla luce del tramonto, alle h 19:00, in diretta streaming sulla piattaforma Zoom e sulla pagina Facebook del Saint Louis College of Music, per ascoltare, scoprire, lasciarsi suggerire nuovi percorsi musicali.

I musicisti si esibiranno live, in acustico, rigorosamente dal proprio salotto di casa (o dal tetto, condizioni atmosferiche permettendo), con la possibilità per il pubblico di interagire tramite chat e messaggi.

Inaugura la Club House il percussionista Giovanni Imparato, da tanti anni al fianco di Renzo Arbore, per poi lasciare spazio a Diana Winter, vocalist di Noemi e Giorgia, alle grandi star del Jazz italiano e internazionale Cristina Zavalloni e Gegè Telesforo, e tanti altri ospiti. Concluderà il programma di aprile il giornalista e critico musicale Vincenzo Martorella che presenterà le ultime uscite discografiche, incontrando gli artisti a tu per tu (ma sempre sul web).

On Air/On Line:

Giovedì 9 aprile

Giovanni Imparato “Solo Concert”

Instantly Music Concept: dall’Afro-Cuban alla Trap Drum

Per partecipare, registrarsi su:

https://zoom.us/webinar/register/WN_TxUFzosDQ5W0smvcCTHxAg

**

Venerdì 10 aprile

Diana Winter “Live From The Rooftop”

Semplicemente… Chitarra & Voce, Unplugged

Per partecipare, registrarsi su:

https://zoom.us/webinar/register/WN_y8Nx3uBPQguSTCmxSDvy9w

**

Mercoledì 15 aprile

Giacomo Anselmi in “Skills”

Skills, repertorio, tecniche ed esperienza nella chitarra Rock e Prog/rock

Per partecipare, registrarsi su:

https://zoom.us/webinar/register/WN_kYtYrAmFRvuQ19BTImD0Iw

**

Giovedì 16 aprile

Cristina Zavalloni in “Stripsody”

Oltre i confini della Voce

Per partecipare, registrarsi su:

https://zoom.us/webinar/register/WN_GIS9tZDkQWyGR3VupIqeHg

**

Sabato 18 aprile

Pierluca Buonfrate in “Words”

Musica&Parole

Per partecipare, registrarsi su:

https://zoom.us/webinar/register/WN_T0E7UI2PRcKkBDsV_DHikw

**

Lunedì 20 aprile

Pino Forastiere in “Cose da Casa”

Lezione concerto

Per registrarsi all’evento:

https://zoom.us/webinar/register/WN_1PBjwxJKQ-qWYqCz3K-ahA

**

Mercoledì 22 aprile

Andrea Molinari “51”

51, come i gradi di inclinazione della piramide di Cheope

Per partecipare, registrarsi su:

https://zoom.us/webinar/register/WN_XlhM9TiIQbWNosKHqoIIvQ

**

Giovedì 23 aprile

William Stravato “Country Style”

Master class

Tecniche della chitarra elettrica nel Country Style.

Banjo rolls, Pedal steel, Open strings, Hybrid picking

Per partecipare, registrarsi su:

https://zoom.us/webinar/register/WN_QHCM7im6SOu2lMKhHtMWdA

**

Martedì 28 aprile – Gegé Telesforo “Jazz Concept”

Master Class

aperta a cantanti e musicisti

Per partecipare, registrarsi su:

https://zoom.us/webinar/register/WN_h9Y9alLNS0eRFjG-cztl_w

**

Mercoledì 29 aprile

Vincenzo Martorella “A Too X Two”

Le nuove uscite discografiche… a tu per tu con gli artisti:

presentazione del nuovo disco di Gegè Telesforo “Il mondo in testa”

Per partecipare, registrarsi su:

https://zoom.us/webinar/register/WN_5puSfcttS3C9NFFkIYhcCw

Per assistere ai concerti, è consigliato registrarsi, gratuitamente, all’evento tramite Zoom. Il link relativo a ogni evento è pubblicato sul sito www.slmc.it nella pagina dedicata alla Saint Louis Club House: https://www.slmc.it/news/saint-louis-club-house/

I concerti saranno trasmessi in contemporanea anche tramite video in diretta Facebook sulla pagina Saint Louis College of Music: https://www.facebook.com/saintlouiscollegeofmusic/

