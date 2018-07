3° data di Dissonanze, col folk delle Cherry In The Mud

In Montagnola, sul palco del Mercatino Multietnico, questo SABATO 14 LUGLIO si terrà la terza data di Dissonanze, la rassegna artistica e musicale curata dall’associazione Sentieri di Libertà insieme all’etichetta discografica bolognese Areasonica Records.

E ad allietare il numeroso pubblico fra i banchi del Mercatino questo sabato ci saranno le Cherry In The Mud, direttamente dalla bella Viareggio, il duo tutto al femminile che ha fatto dell’impatto trascinante dei propri concerti la sua carta vincente.



Prendete un bel folk dalle contaminazioni rock e country blues, aggiungeteci le percussioni cariche di Chiara e la inseparabile chitarra acustica di Valeria, condite con voci melodiose ed un pizzico di malinconia, ed otterrete la miscela trascinante ed originale che ha già valso alle Cherry In The Mud una carriera ricca di esibizioni su tutto il territorio nazionale, dove non mancano le partecipazioni più prestigiose come quelle all’Egg Summer Arena di Viareggio, alla Fiera Internazionale della Musica di Erba e al Ferrara Buskers Festival, dove il prossimo agosto si esibiranno per il secondo anno consecutivo.

E Sabato 14 Luglio le Cherry In The Mud saranno in Montagnola per questa esclusiva data bolognese in un ive da non perdere!

DISSONANZE – LA RASSEGNA

Sul palcoscenico naturale dello storico Mercatino Multietnico della Montagnola, sarà un’estate costellata di date all’insegna della buona musica, dall’indie al rock, dallo stoner al prog, dal blues al cantautorato, in un susseguirsi di stili e di generi musicali come metafora della ricchezza che si genera dallo scambio culturale e dalle differenze. Da sempre, la musica abbatte i confini e avvicina le culture. Così l’Associazione Sentieri di Libertà ribadisce ancora una volta il proprio impegno artistico, sociale e culturale a 360 gradi, nella gestione di uno spazio collettivo in cui libera espressione e socialità multiculturale e antirazzista si incontrano. Dal canto suo, Areasonica Records rinnova la propria attenzione verso queste tematiche ed il proprio impegno ormai ventennale verso la musica emergente e le espressioni artistiche del proprio territorio.

Sabato 14 Luglio: CHERRY IN THE MUD LIVE @ DISSONANZE

Mercatino Multietnico – Parco della Montagnola (Bologna)

INIZIO CONCERTO ORE 17

PROSSIMA DATA:

Sabato 28 luglio: William Manera (Cantautorato / Swing / Blues)





Pubblicata il 12/07/2018