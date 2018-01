“Rumore in aula” dei Tribunale Obhal in uscita il 16 marzo per Volcano Records

Si chiamerà “Rumore in aula” e alla Volcano Records assicurano che sarà un disco che farà parlare di sé, l’esordio della band Tribunale Obhal, un ibrido esaltante ed irresistibile che unisce groove e metal in un concept degno dei migliori System Of A Down e Rage Against The Machine, il tutto segnato da linee vocali incredibili di un cantato in italiano potente e granitico, anticipato qualche mese fa dal singolo “Tutta la voce che ho” che ha già instillato il dubbio negli appassionati di trovarsi di fronte ad una macchina perfetta che farà strada.

“Rumore in aula” uscirà il prossimo 16 marzo per Volcano Records e l’attivissima etichetta discografica ha reso noti oggi copertina e tracklist del disco.

1. Non lascio fare a te

2. Hey Juda

3. Lei

4. Nell’ombra

5. Nuova realtà

6. Quello che senti

7. Seven

8. Taipaa

9. What you gonna take?

10. Tutta la voce che ho

Pubblicata il 08/01/2018