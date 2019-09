“Royal Blue” è il nuovo singolo di Don Naïve!

Marco Diana, in arte El Don (oggi conosciuto come Don Naïve), è un produttore e rapper sardo.

Muove i primi passi nell’hip hop come breaker a partire dal 1999; contemporaneamente sperimenta le prime rime e produzioni seguendo la scia del G-Funk, che all’epoca era il principale genere hip hop suonato nell’isola. Nel 2010 entra a far parte del collettivo L.C.C. Familia, affiliato al gruppo storico italiano La Fossa. Contemporaneamente si unisce al collettivo di producers e rappers Blue Era Ent., che è stata la crew rappresentativa del G-Funk italiano nel mondo. Nel 2013 El Don e J.Locc fondano un nuovo studio, il BE-SIDE STUDIO, da cui nascerà nello stesso anno, l’omonimo gruppo.

Nel 2016 El Don produce il primo album ufficiale dei Be Side intitolato “Syndicate”, che è anche il primo album prodotto e distribuito dall’etichetta discografica TRB Rec. L’anno successivo produce il secondo album del gruppo, “Zero Uno”, sempre prodotto e distribuito da TRB Rec.

Nel 2018 El Don decide di riprendere la carriera solista, pubblicando con TRB Rec tre nuovi singoli “Money Honey”, “Gemini” ed a Gennaio 2019 “Luxxiting“. Il 2019 è anche l’anno in cui El Don cambia il proprio nome d’arte in Don Naïve, allo scopo di iniziare una nuova carriera artistica solista, tagliando i ponti col passato. Ad un mese esatto dall’uscita del suo primo singolo ufficiale “Mindblow“, Don Naïve torna con un nuovo brano “Royal Blue“, prodotto in collaborazione con Chevy (Be-Side).

