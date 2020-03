Room Experience: svelati i dettagli del secondo album “Another Time And Place”

Art Of Melody Music e Burning Minds Music Group sono entusiasti di annunciare i dettagli di “Another Time And Place”, secondo studio album ufficiale dei Room Experience, nato dalla mente del tastierista e songwriter italiano Gianluca Firmo. Il debut album omonimo del 2015, approdato sul mercato dando una scossa alla scena melodica, vantava un team di musicisti professionisti guidati in fase di produzione dal duo Davide “Dave Rox” Barbieri / Pierpaolo “Zorro” Monti. Con la presenza dietro al microfono del noto cantante britannico David Readman (Pink Cream 69, ex-Voodoo Circle, ex-Almanac), il disco ha fatto incetta di consensi da parte di critica e pubblico, spopolando nelle classifiche e top list di fine anno di svariate testate di settore. Nel 2017, lo stesso team di professionisti (fra cui l’eccezionale chitarrista Steve De Biasi) si è riunito ancora una volta per iniziare i lavori del secondo album, che vede la partecipazione di Simon Dredo (De Rosso, Laroxx) in veste di bassista.

La lista degli ospiti di questo secondo capitolo discografico vanta la presenza di Sven Larsson (Street Talk, Raintimes), Iván Gonzalez (91 Suite, Raintimes, Secret), Stefano Zeni (Wheels Of Fire, Maryan), Matteo Serra (Streetlore, Maryan, Charming Grace, Sovversivo), Marcello Spera (Alchemy) e Lorenzo Foddai (Airbound), mentre mix e mastering sono affidati ancora una volta al rinomato produttore internazionale Alessandro Del Vecchio.

L’uscita di “Another Time And Place” è prevista per il prossimo 22 Maggio 2020 via Art Of Melody Music / Burning Minds Music Group. Una speciale versione personalizzata è stata creata appositamente da Outward Styles in una limitatissima tiratura di sole 30 copie, e sarà disponibile in esclusiva sullo shop online dell’etichetta. Le grafiche e la copertina del CD sono state realizzate da Aeglos Art (Wheels Of Fire, Raintimes, Michael Kratz, Alchemy, Firmo), con fotografie ufficiali scattate da Cesare Ferrari – Flarescape.

Il booklet del CD vanta infine l’inclusione di liner note professionali introduttive a cura del leggendario giornalista rock Dave Ling (Classic Rock Magazine), più ulteriori liner note aggiuntive composte dal talentuoso scrittore britannico Peter Darley. Il primo singolo ufficiale, “Hear Another Song“, verrà rilasciato nelle prossime settimane.

Room Experience Line-up:

David Readman: Voce e Cori

Gianluca Firmo: Tastiere e Cori

Davide “Dave Rox” Barbieri:Tastiere e Cori

Steve De Biasi: Chitarre

Simon Dredo: Basso

Pierpaolo “Zorro” Monti: Batteria e Percussioni

Special guests:

Alessandro Del Vecchio: Hammond

Sven Larsson (Street Talk, Raintimes): Chitarra

Iván Gonzalez (91 Suite, Raintimes, Secret): Chitarra

Stefano Zeni (Wheels Of FIre, Maryan): Chitarra

Matteo Serra (Streetlore, Maryan, Charming Grace, Sovversivo): Chitarra

Lorenzo Foddai (Airbound): Chitarra

Marcello Spera (Alchemy): Cori

Tracklist:

01. Hear Another Song

02. Wild Heart

03. Disappointed

04. Strangers In The Night

05. The Distance

06. Shout

07. Another Time And Place

08. The Miles That Make A Road

09. The Night Goes On

10. A Thousand Lies

11. Your Voice Inside

12. The Distance (Voce: Gianluca Firmo – Bonus Track Europea)

Un ringraziamento speciale a:

Massimiliano Tomasoni @ Blåkläder per il supporto al progetto, e nel nome dell’amicizia costruita insieme nel corso degli anni.

Pubblicata il 10/03/2020