Room Experience: online il lyric video del secondo singolo “Strangers In The Night”

Art Of Melody Music & Burning Minds Music Group sono entusiasti di rilasciare il lyric video ufficiale di “Strangers In The Night“, secondo singolo estratto da “Another Time And Place“, nuovo atteso studio album del progetto rock melodico internazionale Room Experience. Il lyric video è opera di Yellow Bang Studio, mentre la cover digitale è stata creata da Aeglos Art.

Lyric video: https://youtu.be/-d5H5gu9BGY

“Another Time And Place” è stato prodotto da Davide “Dave Rox” Barbieri & Pierpaolo “Zorro” Monti, mixato e masterizzato da Alessandro Del Vecchio. L’uscita è prevista per il prossimo 22 Maggio 2020 via Art Of Melody Music / Burning Minds Music Group. con una speciale versione personalizzata creata appositamente da Outward Styles in una limitatissima tiratura di sole 30 copie (disponibile in esclusiva sullo shop online dell’etichetta). Le grafiche e la copertina del CD sono state realizzate da Aeglos Art (Wheels Of Fire, Raintimes, Michael Kratz, Alchemy, Firmo), con fotografie ufficiali scattate da Cesare Ferrari – Flarescape.

Il booklet del CD vanta infine l’inclusione di liner note professionali introduttive a cura del leggendario giornalista rock Dave Ling (Classic Rock Magazine), più ulteriori liner note aggiuntive composte dal talentuoso scrittore britannico Peter Darley.

Formazione:

David Readman: Voce e Cori

Gianluca Firmo: Tastiere e Cori

Davide “Dave Rox” Barbieri: Tastiere e Cori

Steve De Biasi: Chitarre

Simon Dredo: Basso

Pierpaolo “Zorro” Monti: Batteria e Percussioni

Album tracklist:

01. Hear Another Song

02. Wild Heart

03. Disappointed

04. Strangers In The Night

05. The Distance

06. Shout

07. Another Time And Place

08. The Miles That Make A Road

09. The Night Goes On

10. A Thousand Lies

11. Your Voice Inside

12. The Distance (Voce: Gianluca Firmo – Bonus Track Europea)

Web/Social Links:

www.roomexperienceofficial.com

www.facebook.com/roomexperienceofficial

www.facebook.com/artofmelodymusic

www.burningmindsgroup.com/art-of-melody-music

www.instagram.com/burning_minds_music_group

Pubblicata il 03/04/2020