Rock Your Xmas Fest: gli orari e tutti i dettagli del grande evento natalizio con headliner i Bonfire

Burning Minds Music Agency, in collaborazione con Rock Temple, il mailorder internazionale dedicato a tutti i fan della musica rock/metal, Slaughter Club & Burning Minds Music Group, è orgogliosa di annunciare tutti i dettagli della prima edizione del Rock Your Xmas Fest! Headliner ufficiali della kermesse in questione saranno gli storici hard-rocker Tedeschi Bonfire.

h. 23:00 / 00:30

Una band leggendaria che non ha bisogno di alcuna presentazione all’interno dell’intera scena musicale è quella degli hard-rocker teutonici Bonfire, che torna in Italia in una data esclusiva ad incendiare il palco dello Slaughter Club.

h. 22:05 / 22:40

Grazie alla rinnovata e frizzante line-up con Dale Sanders alla chitarra e Stefania Sarre al basso, i Soul Seller tornano sul palco con quello che promette di essere un potente ed energetico show dal vivo.

h. 21:15 / 21:50

Dopo il grande successo ottenuto nella vincente seconda edizione del Rock Temple Festival, i Wheels Of Fire sono pronti a mettere a ferro e fuoco un altro importante palco grazie ai brani tratti dal nuovo album ”Begin Again“, che sta raccogliendo reazioni di grande entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica specializzata.

h. 20:30 / 21:00

Serata di grande festa per i Saints Trade, che celebreranno l’uscita del loro nuovo album “Time To Be Heroes” su Art Of Melody Music con un brillante live set. Ospite speciale la nuova sensazione dell’AOR al femminile, Maryan, che duetterà con il frontman Santi Libra sul nuovo singolo ufficiale della band, “Higher“.

Burning Minds Music Agency ringrazia tutti i partner ufficiali di questa manifestazione: Melodicrock.it, Sound Trek Distributions, Aeglos Art, Rock Of Ages radio show @ Radio City Trieste, Linea Rock radio show @ Radio Lombardia, Rocker Sound Agency & Atomic Stuff Promotion.

ROCK YOUR XMAS FEST: BONFIRE + SOUL SELLER + WHEELS OF FIRE + SAINTS TRADE

Info & domande: slaughterclubofficial@gmail.com

Data: 20/12/2019

Locale: Slaughter Club, Via Tagliabue 4 – 20037 Paderno Dugnano (MI – ITALY)

Biglietto: 25 EUR alle porte (ingresso consentito con tessera ACSI sottoscrivibile sul posto)

Apertura porte: h. 20

Bonfire: h. 23:00 / 00:30

Soul Seller: h. 22:05 / 22:40

Wheels Of Fire: h. 21:15 / 21:50

Saints Trade (release party nuovo album con ospite speciale Maryan): h. 20:30 / 21:00

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/370664680472028/

Pubblicata il 02/12/2019