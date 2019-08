Roberto Pezzini pubblica il disco “Sostrano”

Sostrano è il titolo dell’album, il titolo della prima traccia ma anche il titolo con cui spesso Roberto Pezzini viene apostrofato dalle persone. Che sia una caratteristica positiva o negativa è una cosa tutta da valutare, magari dopo aver ascoltato le sue canzoni.

Nove tracce dai densi contenuti ma dal facile ascolto, che rimangono in equilibrio tra l’ironia, la denuncia sociale e altre diverse tematiche.

Il genere di Roberto Pezzini si muove nel cantautorato italiano moderno, portando con sé diverse sonorità ed influenze dal rock al pop, grunge, reggae, folk… cercando l’ironia nella profondità e la leggerezza nella serietà.

Sostrano è la sua opera prima ed è un progetto autoprodotto, figlio di un lavoro di un anno e mezzo tra sala prove e studio di registrazione di “Al Fondino Studio” a Gubbio.

Insieme a Roberto Pezzini una squadra di tredici talentuosi musicisti. Una cura quasi maniacale su tutto l’arrangiamento hanno reso possibile vestire ogni brano di Sostrano in modo differente, rendendolo un disco ricco di colori e atmosfere diverse. Sicuramente da scoprire.

Guarda il video del singolo estratto

https://youtu.be/dzhhoOJN7bA

Roberto Pezzini nasce a Milano il 2 settembre 1978. Cresciuto a Vigano Certosino, un paesino di mille abitanti nella provincia milanese, vince i primi concorsi canori nel suo paese, cantando cover.

Scrive la sua prima canzone a quattordici anni.

Da quel momento in avanti non ha mai smesso di scrivere canzoni, cantare e suonare. La sua maggior creatività musicale è racchiusa principalmente in tre periodi della sua vita:

- La sua adolescenza; passata ad ascoltare i più disparati e disperati generi musicali.

- L’estate del 2007; in cui, durante il Cammino di Santiago, scrive dieci pezzi in due mesi.

- L’estate del 2012; periodo in cui l’idea di fare della musica il proprio progetto di vita comincia davvero a prendere una forma.

In quel periodo inizia una fase creativa molto proficua (che lo accompagna fino ad oggi) e che lo porta a scrivere un centinaio di canzoni.

Decide quindi che è arrivato il momento di far conoscere la sua musica a più persone e comincia a portare in giro le sue canzoni nei locali con diverse formazioni acustiche.

Dopo essersi traferito a Gubbio, nel 2014 mette insieme il suo primo “vero” gruppo, con il quale incide il suo primo demo inserendo due suoi brani: Sostrano e Meglio le scimmie con le banane. Grazie a queste due canzoni gira l’Italia dal nord al sud, partecipando a diversi concorsi nazionali e ricevendo vari premi e riconoscimenti.

Nel 2016 mette in piedi un nuovo gruppo e inizia le sessioni di prove e le registrazioni dei nove brani che poi andranno a finire nel suo primo album Sostrano, uscito nel marzo 2018. Il progetto lo ha investito totalmente e lo ha visto nelle vesti di autore, arrangiatore, produttore, cantante e chitarrista.

Il video del singolo Meglio le scimmie con le banane e di Sostrano sono disponibili su YouTube e il live del “Sostrano Tour” sta girando in varie località della penisola.

Ascolta il disco su Spotify

https://open.spotify.com/album/7dwbHPg7BpsE0llFHAICAN?si=p-X5tfOfSS6ZIxEsZOEh6w

Credits

Registrazione, missaggio e mastering: Walter Lanzara (Al Fondino Studio)

Supervisione arrangiamento: Roberto Pezzini, Walter Lanzara

Arrangiamento: Roberto Pezzini, Franz Piombino, Francesco Fagiani, Michele Fumanti, Riccardo Fiorucci

Arrangiamento fiati: Lorenzo Cannelli

Musicisti

Testo, musica, voce, cori, chitarra acustica e ukulele: Roberto Pezzini

Chitarra elettrica: Francesco Fagiani

Basso: Franz Piombino

Batteria: Riccardo Fiorucci

Tastiere: Michele Fumanti

Tromba: Lorenzo Cannelli

Sax: Leonardo Minelli

Trombone: Andrea Angeloni

Chitarra elettrica, chitarra acustica, chitarra classica e mandola: Paolo Ceccarelli

Djembe: Tilo Gonzalez Ortiz

Percussioni: Michele Fondacci

Campionamenti: Walter Lanzara

Cori: Sara Marini

Violino: Lucrezia Sannipoli

Co-autori testi: Marianna Riccardini (in “Come soli”), Giovanni Giancaspro “Gio Evan” (in “Identità”), Elia Casagrande e Isaac Samuel Gonzalez Sippel (in “Meglio le scimmie con le banane”)

Social e Contatti

Facebook: https://www.facebook.com/RobertoPezziniOfficial

Instagram: https://www.instagram.com/robipezzi/

YouTube: https://bit.ly/2AMX1Sg

Pubblicata il 30/07/2019