Rivelate le news su The curse hidden in the beauty, il nuovo EP dei No Class d.g

Si chiamerà “The curse hidden in the beauty” il nuovo EP dei piemontesi No Class d.g, in arrivo il prossimo 30 marzo attraverso l’affermata label rock Volcano Records.

Le 4 tracce che compongono questo nuovo EP si preannunciano come dei concentrati esplosivi di rabbioso heavy dal sound adrenalinico, su cui aleggiano possenti gli echi blues metal: delle miscele di pura energia che prorompono in un cantato grattato e vigoroso capace di liberare tutta la potenza propulsiva dello sludge metal.

Ecco la tracklist di The curse hidden in the beauty: 1. Belaglia’s song; 2. Claustrophobic blues; 3. I’m (not) a dead man; 4. I wish I had the power

Per ulteriori aggiornamenti

https://www.facebook.com/noclass2006/

https://www.facebook.com/volcanopromotion/

Pubblicata il 16/02/2018