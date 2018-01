Riccardo Fassi “James Bond Project”, quando 007 è jazz

Il progetto “James Bond Project” si basa sulle bellissime colonne sonore dei mitici film di James Bond. I famosi temi di Thunderball, From Russia With Love, GoldFinger, Diamonds Are Forever, Dr. No, hanno caratterizzato il suono delle colonne sonore degli Anni ’60-’70, creando un’atmosfera unica e irripetibile. Questi temi di grande suggestione sono rivisitati in chiave jazz , funk , con un groove molto marcato , e caratterizzato dal suono dell’hammond, dalle tastiere e dalla combinazione dei due sax che creano una interessante tessitura orchestrale. La musica del gruppo si sviluppa attraverso un intenso dialogo tra i musicisti, nel quale la vitalità e la vivacità dell’improvvisazione raggiungono livelli di grande intensità emotiva, che unita alla bellezza di questi temi leggendari e molto famosi , crea un mix molto speciale in grado di coinvolgere ed appassionare il pubblico.

Sul palco Riccardo (tastiere), Torquato Sdrucia (sax), Carlo Conti (sax) e Pietro Iodice (batteria).

sabato 13 gennaio

ore 22.30

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5 – Roma

Euro 18 (concerto e prima consumazione)

Infoline 0657284458

Pubblicata il 08/01/2018