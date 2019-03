“Resonance” è il nuovo singolo degli Inner Call

E’ uscito l’8 marzo il nuovo singolo degli Inner Call dal titolo Resonance.

La canzone Resonance è abbinata ad un audio visualizer concettuale realizzato tra le mura domestiche.

Ogni cosa, colore, essere in natura ha una propria vibrazione e quando quest’ultima è in grado di coincidere con un’altra si crea un rapporto simbiotico di risonanza, per mezzo del quale informazioni ed esperienze fra le parti si condividono.

L’occhio, specchio del percepito, vuole essere il testimone di questa interazione che sfocia in quello che gli studiosi chiamano entanglement quantistico.

Guarda il video

https://youtu.be/KshbU0MsLew

Gli Inner Call (che letteralmente significa “Chiamata Interiore / Vocazione”) nascono nel 2010 per volere del chitarrista Stefano Danelli; con lui sin dagli inizi troviamo anche Lorenzo Nadalin alla voce.

La band cambia diversi elementi della sezione ritmica e trova un’alchimia con l’attuale formazione che vede Pietro Toppani al basso (2013) e Tiziano Ladu alla batteria (2014).

Nel frattempo il gruppo si esibisce sul territorio regionale (Friuli Venezia Giulia) e nel 2013 registra l’EP There’s a time.

Nel 2015 registra l’EP Gravity e nel 2016 esordisce con il music video del singolo Gravity, che riceve consensi a livello internazionale.

Nel giugno 2018 gli Inner Call pubblicano i singoli Times Change (Drooid Remix) e You & Me realizzati in collaborazione con il producer goriziano Andrea Buttignon, già vincitore di un BMI award.

Come seguire la band – Social media tag @innercallmusic

https://www.facebook.com/InnerCallMusic

https://twitter.com/InnerCallMusic

https://www.instagram.com/innercallmusic

https://www.youtube.com/innercall

https://soundcloud.com/innercall

Spotify: https://open.spotify.com/artist/42KWHWLMwB1M6h6pt27gro

New Website: https://www.innercallmusic.com (coming soon)

Website: http://www.innercall.eu (2013)

email: info@innercallmusic.com

Pubblicata il 14/03/2019