Release digitale di “Outsider”, il nuovo disco degli Chien Bizarre

Siamo lieti di comunicare che da oggi è online su tutti i maggiori negozi digitali per Native Division Records, “Outsider”, il nuovo disco della band alternative rock marchigiana Chien Bizarre.

Con i primi tre assaggi di “Outsider” gli Chien Bizarre ci hanno permesso di tornare a godere di un rock italiano intenso, attraversato da vibrazioni magnetiche, riff voluttuosi e un songwriting accattivante; tratti che gli consentono di tenere il passo con il rock più intransigente, ma anche di allentare la presa, al momento giusto, per far spazio a soluzioni più leggere e a refrain orecchiabili.

Pubblicata il 27/04/2018