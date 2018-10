Release digitale del nuovo album dei The Selfish Cales: Haapsalu

Haapsalu, il nuovo lavoro dei The Selfish Cales, è da oggi disponibile per Volcano Records in versione digitale su tutti i principali digital stores. Terzo album e nuovo punto di partenza per la band Psych Rock Torinese, Haapsalu presenta un’intensa virata di sound rispetto ai due dischi precedenti, alla ricerca di nuovi territori a cavallo tra il Progressive e la Psichedelia.

Per anticipare questo nuovo album, i The Selfish Cales avevano già rilasciato Chestnut Maze, un singolo che sintetizza bene le intenzioni della band pronta a scrivere un nuovo capitolo, con una line up totalmente rinnovata nel 2017 ed ispirata ad artisti quali Pretty Things, Kula Shaker e Spock’s Beard.

Ecco il link per ascoltare Chestnut Maze:

