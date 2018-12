Release di debutto per l’alternative rock bolognese dei Pop Secret: in radio arriva “Strati Di Velo”, la title track!

Strati Di Velo è il nuovo album dei Pop Secret: il duo di musicisti emiliani presenta oggi la sua prima release discografica, edita dalla label Vivamusic e accompagnata – in radio e su youtube – dall’uscita del primo singolo estratto nonché title track del disco!

Loro sono i POP SECRET, progetto alternative rock nato tra i portici di mamma Bologna nel 2014 da un’idea del cantante e bassista Hugh Gale e del chitarrista The Judge.

Con alle spalle una già intensa e nutrita attività live all’interno del panorama musicale emiliano, i due artisti danno vita negli ultimi anni a collaborazioni prestigiose con diversi esponenti dell’underground indie bolognese.

Tra tutte ricordiamo quella con Antonello Gabelli, ex chitarrista dei Corvi recentemente scomparso.

Negli ultimi mesi il duo rock decide di ampliare i suoi orizzonti musicali viaggiando verso il Nord America: nello specifico i Pop Secret approdano in Canada dove portano avanti un piccolo tour d’oltreoceano: tra i palchi toccati anche quello del mitico Tranzac Club al 292 di Brunswick Avenue di Toronto.

Nuovamente in patria, nel giugno 2018, la band è pronta per intraprendere un nuovo doppio progetto: prima la pre-produzione discografica con Mimmo Crudo, storico bassista del Parto delle Nuvole Pesanti che produce per loro il singolo “Wild World”, e successivamente la produzione discografica del primo vero e proprio album del duo, registrato nel luglio 2018 presso lo studio Made in Hell ad Atene, in Grecia.

L’album Strati Di Velo lo trovate su iTunes e su tutti i migliori store digitali internazionali, il singolo omonimo invece è in radio e su youtube!

Pubblicata il 21/12/2018