Red Phoenix, il nuovo disco di Marco Borghi

Il nuovo disco del chitarrista Marco Borghi dal titolo “Red Phoenix” è da oggi disponibile in versione digitale su tutte le principali piattaforme di streaming e di acquisto online, come Spotify, iTunes e Amazon Music.

“Red Phoenix” rappresenta per il chitarrista e compositore la chiusura di un cerchio, conclusione di un concept iniziato con il precedente lavoro in studio “Icy Phoenix”. Con questi brani l’artista vuole riproporre gli elementi da lui più amati, in un disco in cui la tecnica fa da sottofondo alla ricerca della melodia come espressione delle emozioni umane attraverso l’ampio respiro lasciato a tutti gli strumenti della composizione.

L’uscita di “Red Phoenix” è stata anticipata da diversi contenuti, tra cui il video di “My name is Liar” di cui lasciamo il link qui di seguito:

Genere: Metal, Metal Strumentale, Nu Metal

Artisti simili: Andy James, Jason Richardson

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/MarcoBorghiGuitarplay/

Pubblicata il 24/05/2019