Rap. Disco ufficiale di Picciotto

Esce oggi in tutti gli store digitali e in copia fisica “Rap”, il secondo disco ufficiale dell’artista Catanese Picciotto per ZeroMoneta Records – Picciotto Record. Dopo il grandioso successo di “Mi Siddia” insieme al comico Antonio Pandolfo, arriva insieme all’album il video di “U’ tempu passa” in collaborazione all’artista Catanese Peppone. Il singolo prodotto da Dj Jad, che vanta un tappeto sonoro estivo con sfumature reggae e soul, rappresenta appieno il filo conduttore del disco, che ha come perno trainante lo stesso concetto di -tempo-.

Fra i temi di “Rap” troviamo infatti l’amore per il passato, l’importanza del presente, il rispetto per la famiglia e l’arrivo dei figli. Non mancano critiche sociali legate alla frenesia moderna, all’ordinarietà quotidiana, alle mafie, alla gente e all’individualismo. Tutto il disco ripercorre le differenze culturali e di costume legate al prima e all’oggi, ponendosi come marcatore storico fra il passato e il presente.

Nonostante l’impegno tematico, il disco mantiene una varietà sonora sorprendente, ricalcando la spensieratezza e genuinità degli anni ’90. La copertina, disegnata dall’artista fumettista Marco Tanca, mette in evidenza lo stile funky e inserisce il simbolo della clessidra.

“Rap” é un prodotto genuino e assolutamente adatto ai nostri tempi. E’ un disco che ciba le sue radici dal passato, per svilupparle in direzione futura. Senza annoiare, restando attuale, ma proponendosi come origine per una cultura sempre più snaturata della sua primaria funzione. “Rap” é la voce dell’Hip Hop. Quella descrittiva dei nostri giorni. Quella critica e propositiva. Quella vera e originale. Fatta di rime, passione e gavetta.

Link Video

https://youtu.be/GkN2ImJwmVg

Pubblicata il 04/06/2018