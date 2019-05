Raffy in radio con il singolo “TORTELLINI IN LAMBORGHINI”

“Tortellini in Lamborghini” è un brano scritto dall’artista RAFFY e composto dal grande produttore Costi Ionita, nominato ai Grammy Awards 2012.

Guarda il videoclip:

https://youtu.be/62dauVUawzA

La giovane cantautrice Raffy è in radio, su tutte le piattaforme streaming e digital download con “Tortellini in Lamborghini”, singolo scritto dall’artista insieme a Costi Ionita (multi platinum, Billboard hot 100 producer, Grammy nominated). L’artista Italo-Romena, di recente ha ottenuto un ottimo risultato in radio e nelle Tv nazionale romene (Antena Stars, Antena 1, Kanal D), con il brano “Jarna“ feat. Connect-r.

Raffy: «“Tortellini in Lamborghini” è nata per gioco mentre parlavo con il mio produttore Costi della regione Emilia Romagna dove vivo, parlando dei tortellini, che è uno dei piatti più conosciuti e della Lamborghini, una delle auto più famose al mondo. Ad un certo punto ridendo e scherzando abbiamo deciso di mettere proprio le due cose insieme e di scrivere una canzone. Il testo l’ho scritto di getto e la canzone mi è piaciuta dal primo istante, perché mi è sembrata molto divertente e accattivante. Ammetto che c’ ho messo un po’ di tempo per decidere se cantarla o no, perché non ero sicura di volermi mettere in gioco con un brano del genere, ma poi ho detto perché no, il pezzo è forte ha un bell’arrangiamento e anche se qualcuno avrà qualcosa da ridire,io voglio che sorridano tutti dai più piccoli ai più grandi. Il videoclip del brano, diretto da Alex Ceausu, è stato girato a Bucarest.»

Biografia

Raffy (Raffaella Maria Senese) nasce il 14 settembre 2000 a Mirandola (Mo), da madre romena e padre italiano. All’età di 7 anni inizia a cantare ma i suoi studi musicali iniziano nel 2013 presso l’Accademia musicale di Modena. Più tardi frequenta il Trinity College di Londra.

Raffy, al fine di superare la sua timidezza e la sua grande sensibilità, si affida e trova rifugio nella musica e nel canto, emozionando e coinvolgendo il pubblico che la ascolta.

Partecipa sia in Italia sia in Romania a parecchi talent, tra i quali A Voice for music a Roma, dove conosce il produttore discografico Luca Venturi della On the set, suo attuale Manager, che produce il suo primo singolo in italiano, “Dimenticare a memoria”, ricevendo ottimi consensi dai media. In seguito pubblica, “Jarna” feat. Connect-r, noto rapper del panorama musicale romeno, e “Raffy di Modena”, brani che faranno parte del suo primo album. Raffy ama Rihanna e Beyonce, e il suo slogan è “do not give a limit to your dreams”. Raffy attualmente sta ultimando le registrazioni del suo album, tra Milano e Bucarest.

Social e Contatti

https://www.instagram.com/raffyofficial/

https://www.facebook.com/Raffy-626688741107081/

Pubblicata il 31/05/2019