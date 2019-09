Raffaella Piccirillo: la campagna Musicraiser per un 45 giri del singolo “Nel Vento”

Raffaella Piccirillo è una cantautrice italiana nata e cresciuta a Cremona, con molteplici contaminazioni.

Influenzata da stili folk-country tipicamente USA, la sua musica si fonde spesso con un indie rock più europeo traendo ispirazione anche dalle numerose collaborazioni con artisti indipendenti di tutto il mondo, portandola a sperimentare la sua versatilità vocale su più generi musicali.

Un 45 giri del singolo Nel Vento, duetto definito come la canzone più country dell’intero album (track n.10 dell’album Virtual Puzzle) nato in chiave acustica e riproposto in una versione più attuale ed accattivante con la partecipazione di Alessandro Amato alla voce maschile.

link al video di “Nel Vento”: https://www.youtube.com/watch?v=hTmL-qFB-wk

Canzone con la particolarità del testo cantato sia in inglese che in italiano, per celebrare e riconfermare una produzione internazionale presso i GoPla SoundLab Studios (USA e Messico).

Ulteriore tentativo decisamente riuscito (come già affermato in molte recensioni) di portare in Italia sonorità folk country tipicamente USA in un mix a tratti sexy e velatamente erotico, a tratti indie e lievemente spregiudicato.

Con questa campagna potrai acquistare in esclusiva su Musicraiser un pacchetto speciale composto da 1 copia Vinyl-CD Virtual Puzzle (comprensivo del libretto speciale con tutti i testi e personale dedica) + 45 giri “Nel Vento” edizione limitata, autografata e numerata + downloads.

link alla pagina della campagna: https://www.musicraiser.com/it/projects/15008-nel-vento

Pre-ordina e acquista nella sezione di destra della pagina appena elencata (oppure scorrendo verso il basso se da mobile) la tua copia autografata e numerata di Nel Vento e ricevila direttamente a casa tua: sono disponibili soltanto 100 copie numerate!

La produzione del vinile avrà luogo soltanto a campagna conclusa con il raggiungimento della quota stabilita di 100 copie vendute! Affrettati, avremo soltanto 60 giorni di tempo!

Qualora al termine della campagna l’obiettivo economico di 3500 € non dovesse essere raggiunto tranquillo, verrai completamente rimborsato!

Un ringraziamento caloroso per tutto il vostro supporto!

web links:

Facebook

Instagram

Official website

Pubblicata il 01/09/2019