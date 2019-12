“Rabbia, Rock e Adrenalina”, il nuovo album dei QuintaColonna è finalmente disponibile!

Il nuovo Album dei QuintaColonna dal titolo “Rabbia, Rock e Adrenalina” è da oggi disponibile via Volcano Records & Promotion in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

Armati di coraggio come dichiarato da loro stessi, I QuintaColonna tornano a calcare la scena discografica con il loro nuovo album intitolato “Rabbia, Rock e Adrenalina”. Questi gli ardori che nascono in risposta alla dura battaglia contro le evidenti illogicità della società, denunciate e debellate dall’italianità degli 11 inediti prodotti dalla band. Non solo un album, ma una rivendicazione sociale animata da un groove rock graffiante che pretende soluzioni e la restituzione della libertà collettiva.

Per anticipare la release del disco la band ha pubblicato nei mesi passati diversi contenuti, tra cui il video di “Carne da Macello” di cui consigliamo la visione!

“Carne da Macello” official video:

Genere: Rock, Hard Rock, Alternative Metal

Artisti simili: Alter Bridge, Foo Fighters, Shinedown

Pubblicata il 13/12/2019