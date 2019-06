R1Q17 il primo album di GALLAGHER

R1Q17 è il titolo del primo album di GALLAGHER (Gabriele Magi) classe 1994, giovanissimo Trapper che ha catturato l’attenzione dell’utenza Trap con i suoi singoli d’esordio, primo tra tutti Magma Vulcano, che ha totalizzato milioni di view e streaming. R1Q17 è un titolo che contiene l’evocazione di luoghi come il Rione Monti e Corso Trieste a Roma, scenari di tante esperienze vissute in comune con l’amico Traffik (Gianmarco Fagà), un vissuto spesso al limite, fatto di eccessi e talvolta di sbagli che, sia Gabriele che Gianmarco stanno pagando…

Da questo vissuto scaturiscono molte delle tematiche racchiuse in questo album che rappresenta tutto il BENE e il MALE che contraddistinguono la vita di GALLAGHER.

In molte tracce di R1Q17 c’è la presa di coscienza di alcuni errori commessi e di quanto la “strada” ti conduca su percorsi difficili e sbagliati, li percorri e ad un certo punto arrivi al capolinea …ti viene presentato il conto, e da lì in poi decidi di crescere e tutti gli errori diventano la base per migliorare e avere una nuova prospettiva, DA VIVERE E DA METTERE IN MUSICA.

Il nuovo GALLAGHER avrà qualcosa di profondo da trasmettere perchè sta vivendo giornalmente un nuovo percorso…….R1Q17 è solo l’inizio.

LA TRACK LIST

Shopping – Gallagher (prod. YounGotti & Ric De Large)

Piumino Nero – Gallagher Feat. Traffik (prod. YounGotti)

Nasty – Gallagher (prod. YounGotti)

Vlone – Gallagher Feat. Biondo (Prod. YounGotti)

Drip Drop – Gallagher Feat. Traffik (Prod. YounGotti)

Blue Balenciaga – Gallagher Feat. Traffik (Prod. YounGotti)

Seh – Gallagher Feta. Traffik (Prod. LGND)

Bravo Pischello – Gallagher (Prod. YounGotti)

Nove – Gallagher Feat. Traffik (Prod. YounGotti)

NMST – Gallagher Feat. Laioung,Traffik (Prod. Laioung)

Contatti

R1Q17 esce su etichetta BATTITORUMORE con distribuzione BELIEVE DIGITAL

Social : https://www.instagram.com/gallagherflexboy/?hl=i

digital marketing @dominanzadigitale

P&G PROMOTION pietrogiannetta@yahoo.it – 392.9064408

Pubblicata il 20/06/2019