QUID EST VERITAS? ESCE IL NUOVO ALBUM DEI MYSTERIA NOCTIS!

L’etichetta discografica bolognese Areasonica Records è pronta a lanciare la prima grande novità discografica di settembre: Quid Est Veritas?, il nuovo album dei Mysteria Noctis!

La band comasca dei Mysteria Noctis, già nota all’interno del circolo live nostrano per aver calcato numerosi palchi prestigiosi del nord Italia come il Legend Club e l’Alcatraz di Milano - per citarne alcuni – e per essere riuscita ad approdare alle finali dell’Emergenza Festival 2016, prosegue il suo percorso artistico e musicale, dopo la pubblicazione – nel 2015 – del debut album Higher Dimension, con l’uscita del suo nuovo disco Quid Est Veritas?, concept album di due brani che celebra un azzeccatissimo connubio tra tensione, inquietudine, instabilità e un pizzico di follia.

Ispirati dalle grandi band del passato, Opeth, Porcupine Tree e Dream Theater fra tutte, i Mysteria Noctis compongono e arrangiano le loro canzoni con estrema cura al dettaglio e originalità, spaziando da uno sfondo sonoro Progressive Rock a leggerissimi respiri di Modern Jazz, con un tocco ben ragionato di suoni più duri e d’impatto in grado di costruire un risultato musicale coinvolgente e d’effetto.

Il loro primo singolo estratto è Swingin’ Mind, un pezzo in cui la ricerca della Verità, della luce che annienta l’ignoto, raggiunge il suo punto più creepy: un’indagine introspettiva tra la realtà del mondo e quella della mente umana, resa al meglio grazie ad un testo dal mood inquieto e ad un arrangiamento incalzante, impreziosito da piacevoli accenti di swing.

Pubblicata il 07/09/2017